Россия погрузится в новый инвестиционный кризис

17 сентября. FINMARKET.RU - Пандемический и нефтяной шоки привели к тому, чтов основной капитал в России после длительного периода подъема, начавшегося в середине 2016 г., пошли на снижение, которое грозит превратиться в крутое пике, пишут "Ведомости", ссылаясь на выводы специалистов Центра развития НИУ ВШЭ.

"Если в период 1999–2010 гг. среднегодовой прирост инвестиций составлял 9,7% (даже с учетом провала на 13,5% в 2009 г.), то в 2011–2019 гг. он снизился до 1,9% за год, – отмечают авторы исследования "О динамике и структуре инвестиционной активности на фоне пандемии". – Еще меньше (а именно на 1,2% в годовом выражении) инвестиции увеличились в I квартале 2020 г. А в кризисном II квартале 2020 г. они упали на 7,7% к предыдущему кварталу со снятой сезонностью".

Сравнивая нынешнее падение с двумя предыдущими рецессиями, эксперты приходят к выводу, что обвал еще не закончен, отмечают "Ведомости". "Во II квартале 2009 г. темпы падения инвестиций достигали 21% год к году, в III квартале 2015 г. – 14%. При этом периоды сокращения инвестиций относительно соответствующих кварталов предыдущего года в ходе двух последних рецессий составляли шесть и восемь кварталов соответственно. Сейчас же он длится пока всего один квартал, поэтому все еще впереди", – предупреждают авторы исследования.

Самый сильный провал наблюдается в инвестициях малого бизнеса – их падение эксперты газеты оценивают примерно в 36%. Пока, по их мнению, государство пытается восстановить инвестиционную активность через запуск крупных инфраструктурных проектов.

Но даже если риски не реализуются, для быстрого восстановления инвестиционной активности потребуются дополнительные усилия со стороны государства, указывают эксперты ВШЭ.