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17 сентября 2020 года 08:48

Россия погрузится в новый инвестиционный кризис

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EPA/ТАСС
EPA/ТАСС
17 сентября. FINMARKET.RU - Пандемический и нефтяной шоки привели к тому, что инвестиции в основной капитал в России после длительного периода подъема, начавшегося в середине 2016 г., пошли на снижение, которое грозит превратиться в крутое пике, пишут "Ведомости", ссылаясь на выводы специалистов Центра развития НИУ ВШЭ.

"Если в период 1999–2010 гг. среднегодовой прирост инвестиций составлял 9,7% (даже с учетом провала на 13,5% в 2009 г.), то в 2011–2019 гг. он снизился до 1,9% за год, – отмечают авторы исследования "О динамике и структуре инвестиционной активности на фоне пандемии". – Еще меньше (а именно на 1,2% в годовом выражении) инвестиции увеличились в I квартале 2020 г. А в кризисном II квартале 2020 г. они упали на 7,7% к предыдущему кварталу со снятой сезонностью".

Сравнивая нынешнее падение с двумя предыдущими рецессиями, эксперты приходят к выводу, что обвал еще не закончен, отмечают "Ведомости". "Во II квартале 2009 г. темпы падения инвестиций достигали 21% год к году, в III квартале 2015 г. – 14%. При этом периоды сокращения инвестиций относительно соответствующих кварталов предыдущего года в ходе двух последних рецессий составляли шесть и восемь кварталов соответственно. Сейчас же он длится пока всего один квартал, поэтому все еще впереди", – предупреждают авторы исследования.

Самый сильный провал наблюдается в инвестициях малого бизнеса – их падение эксперты газеты оценивают примерно в 36%. Пока, по их мнению, государство пытается восстановить инвестиционную активность через запуск крупных инфраструктурных проектов.

Но даже если риски не реализуются, для быстрого восстановления инвестиционной активности потребуются дополнительные усилия со стороны государства, указывают эксперты ВШЭ.


Опубликовано Финмаркет
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Ключевые слова:    РФ,  инвестиции,  исследование

 
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