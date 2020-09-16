В этом году могут не открыться до 50% торговых центров

16 сентября. FINMARKET.RU - Резкий отказ ритейлеров от планов развития на фоне кризиса вынуждает девелоперов массово переносить открытия торгцентров. В этом году не будут введены 30-40% от общего объема заявленного предложения (около 2 млн кв. м), свидетельствуют данные Knight Frank. Консультанты отмечают, что пока эти объекты перенесены на будущий год, но есть вероятность дальнейшей корректировки, и ввод всех заявленных проектов может растянуться на 5 лет. В Cushman & Wakefield прогнозируют, что в России в этом году суммарно введут 400 тыс. кв. м из 1,3 млн кв. м заявленных торгцентров. Этот прогноз был скорректирован на 30%: еще в начале года ожидалось появление 600 тыс. кв. м новой торговой недвижимости, пишет "Коммерсант"

Как говорит президент Союза торговых центров Булат Шакиров, запуск объектов с этого на будущий год перенесли не менее 50% владельцев торгцентров. По его словам, в целом по стране посещаемость торгцентров восстановилась на 60-80% от прошлогоднего уровня, а обороты объектов упали на 50-60%. При этом многим арендаторам были предоставлены скидки и каникулы, добавляет он.

Аналитик департамента исследований Cushman & Wakefield Евгения Сафонова поясняет, что среди объектов,которых было перенесено в течение 3-го квартала, 70% приходится на сравнительно крупныеплощадью от 40 тыс. кв. м. Это часто продиктовано проблемами с заполняемостью. Директор департамента торговой недвижимости Knight Frank Евгения Хакбердиева также связывает перенос сроков ввода с оптимизацией ритейлерами числа магазинов: сейчас сети с осторожностью подходят к открытию в новых локациях.

Эксперты не исключают, что проекты невостребованных объектов девелоперам придется перепрофилировать в мебельные, развлекательные и спортивные центры.