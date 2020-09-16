Мошенники зовут на несуществующие электронные биржи

16 сентября. FINMARKET.RU - Россиян все чаще завлекают инвестициями на несуществующих электронных биржах. И возросшим интересом граждан к инвестициям стали в последнее время активно пользоваться, отметил в разговоре с "Известиями" экономический обозреватель Вячеслав Абрамов.

"Сейчас ставки по банковским вкладам становятся всё ниже, курс у ЦБ идет на снижение ключевой ставки, соответственно, доходность по банковским продуктам всё меньше. Естественно, люди хотят найти какие-то альтернативные решения. Многие мошенники этим пользуются и обманывают потенциальных инвесторов", - сказал эксперт.

Связывает интерес к инвестициям у российских граждан с падением ставок по депозитам и аналитик, эксперт по финансовым рынкам ФГ "Калита-Финанс" Дмитрий Голубовский. Однако в кризис такая ситуация неизбежна, и лучше не рисковать, связываясь с сомнительными предложениями, считает финансист.

Как отмечает Голубовский, чтобы избежать мошенничества, деньги можно передавать только брокерской компании, которая имеет лицензию Банка России.

"Любая иностранная компания, чей сайт может быть даже оформлен на русском языке, скорее всего, зарегистрирована в какой-нибудь дальней стране, в лучшем случае на Мальте, в худшем - на Виргинских Островах. Допустим, что они легальны, но при этом они всё равно могут вас обмануть. И чтобы доказать это, вам придется лететь туда и судиться там", - отмечает аналитик.

Эксперт рекомендует начинающим инвесторам пользоваться лишь самыми простыми, проверенными и доступными инструментами - например, приобретать облигации госбанков. Ни в коем случае нельзя переводить свои накопления неизвестно кому обычной трансакцией по карте: "Брокеры никогда не попросят вас перевести деньги по карте, только официальным зарегистрированным банковским переводом".

Кроме того, как указывает Абрамов, в первую очередь всегда нужно смотреть на лицензии компаний. Так, доступ к бирже, как правило, возможен только через брокеров, список которых опубликован на сайте Московской, где можно посмотреть список официально допущенных участников торгов. А на сайте ЦБ можно посмотреть, выданы ли лицензии той или иной организации, и понять, есть ли у брокера, предлагающего свои услуги, лицензия на осуществление этой деятельности.

В России защита от недобросовестных брокеров гарантируется федеральным законом № 397-ФЗ, вступившим в силу 2 года назад.