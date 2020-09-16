Рынок труда полностью восстановится в 2021 году

16 сентября. FINMARKET.RU - Число трудоустроенных россиян к концу 2021 года вырастет более чем на миллион и достигнет почти 72 млн человек, а ситуация на рынке труда восстановится на уровне 2019 года, прогнозирует Минтруд. Ведомство разработало приказ об утверждении показателей занятости населения на 2021 год, документ проходит общественное обсуждение, пишет "Российская газета"

Восстановление занятости - сегодня одна из приоритетных задач, поставленных президентом. Свои показатели сокращения безработицы установлены для каждого региона. Так, в Москве к концу следующего года она должна уменьшиться на 1%, в Санкт-Петербурге - на 0,6 %. Наиболее сложная ситуация с занятостью складывается в Северо-Кавказском федеральном округе, но к концу 2021 года именно там число трудоустроенных граждан должно вырасти на 5%. На 2-2,5% улучшится рынок труда в Южном, Приволжском и Уральском федеральном округах, на 8% - в Республике Тыва Сибирского Федерального округа, а также более чем на 1% в Дальневосточном федеральном округе.

В ведомстве считают, что наряду с восстановлением экономики увеличению числа занятых будут способствовать мероприятия по переобучению безработных, усиление межрегиональной координации центров занятости, программ стажировок для выпускников и внедрение дистанционной занятости.

В Минтруде отмечают, что рынок труда постепенно восстанавливается, а количество предложений от работодателей растет. Уже сейчас на портале "Работа в России" представлено более 1,47 млн вакансий. При этом, как отмечают агентства по поиску работы, работодатели по-прежнему ищут работников на проектную, частичную или неполную, часто экспериментируют с удаленкой.

По оценкам экспертов, миллионы граждан могут в ближайшие годы уйти из офиса и начать работать на самих себя. Это легко позволяет сделать режим самозанятости. С момента запуска приложения "Мой налог", который в считаные клики позволяет оформить режим самозанятости, в нем зарегистрировалось более миллиона человек, рассказал замначальника управления оперативного контроля Федеральной налоговой службы (ФНС) Дмитрий Акунов на первом в России форуме фрилансеров "Цифровые воротнички".

Даже после отмены ограничений по COVID-19 около миллиона жителей Москвы остались на частичной удаленке. Об этом "РГ" рассказал заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов. По данным портала HeadHunter, количество удаленных вакансий в столице выросло на 79%.