Проблема теневых зарплат обострилась на фоне пандемии

16 сентября. FINMARKET.RU - На фоне роста безработицы и конкуренции за рабочие места в разных сферах экономики вырастет объем "серых" зарплат - на 30% до конца 2020 года. Такой прогноз "Известиям" дали в Институте развития правового общества. С расчетами согласны в бизнес-объединениях - "Опоре России" и "Деловой России", а также в Российском союзе налогоплательщиков и Общественной палате РФ. За основу прогноза взяты открытые данные ведомств и государственных служб, а также отзывы о работодателях на спецплощадках, информация из соцсетей, соцмедиа, форумов и т.д.

В 2019 году в сфере теневой экономики в стране находилось около 20 млн человек. Общий объем "серых" зарплат в России, с которых сегодня не уплачиваются налоги и страховые взносы, достигает примерно 10 трлн рублей в год (около 12% ВВП), рассказала "Известиям" директор Института развития правового общества Дарья Гладыш.

Примерно 25-30% населения страны работают в малых и средних компаниях (МСП), отметил председатель Бюро по защите прав предпринимателей московского отделения "Опоры России" Алексей Петропольский. По его данным, до коронакризиса примерно 50% этих компаний платили зарплату в конвертах, теперь же на такие расчеты будут вынуждены перейти до 80% МСП. Фонд оплаты труда - это основные расходы предпринимателей, именно поэтому его в сложных ситуациях стараются урезать в первую очередь, добавил он.

В Федеральной налоговой службе (ФНС) сообщили "Известиям", что поступления НДФЛ в бюджетную систему действительно снизились в апреле на 18,6%, а в мае - на 13,9% по сравнению с прошлым годом. Но с начала лета поступления НДФЛ растут: в июне на 2,8%, в июле - на 6,1%, в августе - на 14,5% по сравнению с аналогичным периодом 2019-го.

При этом, по информации Института развития правового общества, с марта по сентябрь объемы "серых" зарплат могли вырасти на 10%.

"По самым оптимистичным прогнозам, объем теневых зарплат вырастет на 30%. Особенно рост будет заметен в малом и среднем бизнесе", - согласен председатель Российского союза налогоплательщиков, член Общественной палаты РФ Артем Кирьянов.

Для решения проблемы идеально было бы временно отменить в России, по примеру Грузии и Казахстана, все налоги для МСП, высказал мнение Петропольский. Или, как в европейских странах, переложить обязанность выплачивать НДФЛ на самих работников.