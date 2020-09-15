Падение промпроизводства в РФ в августе замедлилось до 7,2%

В августе снижение промпроизводства в РФ, по данным Росстата, замедлилось до 7,2% после падения на 8% в июле. Падение показателя оказалось сильнее прогнозов экономистов, ожидавших снижение на 6,2%

15 сентября. FINMARKET.RU - В августе 2020 года промышленное производство в РФ упало на 7,2% по сравнению с августом 2019 года, говорится в сообщении Федеральной службы госстатистики (Росстата). В июле снижение показателя составляло 8%, в июне - 9,4%, в мае - 9,6%, в апреле - 6,6%, в марте - рост 0,3%, в феврале - повышение составило 3,3% после 1,1% в январе.

По сравнению с июнем текущего годавыросло на 2,9%.

В январе-августе показатель сократился на 4,5%

С исключением сезонного и календарного факторов увеличение промышленного производства составило 0,5% после роста на 0,9% месяцем ранее.

Падение объема промпроизводства оказалось сильнее прогнозов аналитиков, опрошенных "Интерфаксом", которые ожидали снижение показателя в прошлом месяце на 6,2%.

Согласно консенсусу, сокращение промпроизводства в РФ в 2020 году составит 3,9%. Минэкономразвития ожидает падение промпроизводства в 2020 году на 4,1% с последующим ростом на 2,6% в 2021 году, на 3,6% - в 2022 году и на 2,3% - в 2023 году. При этом падение в обрабатывающих производствах в 2020 году ожидается на уровне 1,5%, а в добыче из-за сделки ОПЕК+ падение прогнозируется на уровне 7,8%. За счет прекращения действия сделки ОПЕК+ в 2022 году министерство ожидает существенный рост в добывающих отраслях в 2022 году на 5,2% и на 3,1% в обработке.

В августе 2020 года все виды экономической деятельности, включаемые в расчет индекса промышленного производства, показали увеличение объемов производства по сравнению с предыдущим месяцем. Наибольший рост показал сырьевой сектор - на 5,2% к июлю 2020 года. Отрасли, связанные с водоснабжением, водоотведением, сбором и утилизацией отходов, ликвидацией загрязнений выросли на 2,6%, тепло- и электроэнергетика, газоснабжение - на 1,3%, обрабатывающие производства - на 1,2% (все к июлю 2020 года), говорится в сообщении Росстата.

По сравнению с августом 2019 года все виды экономической деятельности, включаемые в индекс промышленного производства, показали снижение объемов. Максимальное - в добыче полезных ископаемых (на 11,8%), минимальное - в тепло- и электроэнергетике, газоснабжении (на 3,6%).

За 8 месяцев 2020 года рост индексов промышленного производства по сравнению с январем-августом 2019 года показали следующие отрасли:

- производство лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях (на 16,5%);

- производство бумаги и бумажных изделий (на 5,6%);

- производство химических веществ и химических продуктов (на 5,3%);

- производство пищевых продуктов (на 4,7%), что связано с ростом спроса на продукты питания со стороны населения;

- производство напитков и табачных изделий - на 3,4% и на 2,1%, соответственно;

- производство текстильных изделий - на 2,0%

- производство резиновых и пластмассовых изделий -на 1,9%;

- добыча металлических руд - (на 0,8%), что связано с увеличением объемов добычи и обогащения железных и цветных руд;

Наибольший спад производства за 8 месяцев 2020 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года отмечен в производстве автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов (падение на 24,2% в связи со значительным уменьшением производства легковых автомобилей - на 30,1%), а также прочих транспортных средств и оборудования (падение на 17,5%).

Обрабатывающие отрасли показали рост на 1,2% по сравнению с июлем 2020 года. Тем не менее показатели августа 2019 года не достигнуты - зафиксировано снижение на 4,1%, пишет статистическое ведомство.

Выпуск продуктов питания и переработка сельхозпродукции по-прежнему остается одним из драйверов роста (рост на 3,5% к июлю 2020 года и на 1,0% к августу 2019 года).

Производство гречневой крупы в августе составило 25,9 тыс. т., что на 19,4% меньше, чем в августе прошлого года и на 0,7% больше, чем в июле 2020 года. За восемь месяцев 2020 года произведено 275 тыс. т. гречки.

Мяса крупного рогатого скота, свинины, баранины, козлятины, конины и прочих животных произведено на 3,1% меньше, чем июле, и на 10,8% больше, чем в августе 2019 года.

Производство колбасных изделий различного типа снизилось в августе на 3,8% по сравнению с июлем этого года и составило 208 тыс. т., что на 3,7% больше по сравнению с августом 2019 года.

Производство рыбного филе составило в июле 11,8 тыс. т., что на 8,1% меньше, чем месяцем ранее, и на 11,4% меньше, чем в августе 2019 года; мороженой рыбы - 309 тыс. т. (на 7,3% больше, чем в июле этого года, и на 2,2% меньше, чем в августе 2019 года, рыбных консервов - 39,7 млн условных банок, что 22,5% меньше, чем в июле этого года, но на 0,4% больше, чем в августе 2019 года.

Производство рафинированного подсолнечного масла и его фракций снизилось в августе на 1,4% по сравнению с июлем этого года, составив 198 тыс. т. По сравнению с августом 2019 года рост составил 6,3%.

Производство молока (кроме сырого) за восемь месяцев 2020 года составило 3,6 млн т., что на 0,7% больше, чем за январь-август 2019 года. В августе его выпуск составил 433 тыс. т., что на 0,8% больше, чем в июле этого года, и на 0,4% больше, чем в августе 2019 года. Сметаны изготовлено 45,3 тыс. т. (на 2,8% меньше, чем в июле этого года и на 1,9% больше, чем в августе 2019 года), сливочного масла - 24,9 тыс. т. (на 0,4% больше, чем в июле этого года, но на 2,6% меньше, чем в августе 2019 года), сыров - 49,7 тыс. т. (на 2,9% меньше, чем в июле этого года, и на 2,8% больше, чем в августе 2019 года), творога - 39,4 тыс. т. (на 0,4% больше, чем в июле этого года, и на 5,9 % больше, чем в августе 2019 года), отмечает Росстат.