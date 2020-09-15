Глава Росприроднадзора: экология - это новая экономика

15 сентября. FINMARKET.RU -- это новая экономика, заявила в интервью "Российской газете" глава Росприроднадзора Светлана Радионова.

"Понятно, что любая коммерческая организация должна получать прибыль. Так записано в Гражданском кодексе. Но делать это надо в том поле, которое определено законодательством. В том числе соблюдать все природоохранные нормы. Ведь ущерб природе - это очень конкретная вещь вне зависимости, где это происходит",- сказала она. При этом она отметила, что Росприроднадзор не приходит к предпринимателю, чтобы сделать ему плохо. "Мы приходим к нему, чтобы сделать всем хорошо", - сказала Радионова.

На вопрос, как подружить экономику и экологию, она ответила, что это уже происходит: "Ведь экология - явление трансграничное. Мы все дышим одним воздухом, пьем одну воду. В результате научно-технического прогресса и технологических революций мы оказались в таком мире, где производится достаточно и еды, и товаров. Стимулов для развития осталось не так много, один из них - экологичность. Чтобы выйти на рынок и добиться успеха, компании надо доказать потребителям, что она произвела экологически чистый товар, причем сделала это экологически чистым способом".

Объясняя, с чем связан многократный рост сумм компенсаций за нанесенный окружающей среде ущерб, рассчитанные Росприроднадзором, Радионова сказала: "Стали лучше считать". По ее словам, есть смехотворные штрафы, которые не побуждают нарушителей ни к чему. "Росприроднадзор давно выступает за их повышение, надеюсь, мы будем услышаны. Но у инспектора есть возможность расчета ущерба окружающей среде. Он на порядок выше по суммам. Принцип очень простой: если наносишь ущерб природе - плати", - заявила Радионова.

Она отметила, что Росприроднадзор не обладает нормативной функцией и не устанавливает суммы штрафов, не принимает методики расчета вреда. Но сейчас в ведомстве принимаются административные регламенты, позволяющие прийти к единой и прозрачной процедуре проверки, получения документов и расчета ущерба по всей территории России. Как считает Радионова, действия службы должны быть едиными для всей страны, и единый подход и прозрачность смогут помочь поменять само отношение к ситуации.

Говоря о реализации федерального проекта "Чистый воздух", глава Росприроднадзора отметила, что в рамках этого проекта заключены 33 соглашения с предприятиями о проведении инвестиционных мероприятий, направленных на снижение выбросов в атмосферу. Общая сумма, которую компании потратят на эти мероприятия, 473 млрд руб.

Радионова заявила, что накопившиеся за долгие годы свалки надо ликвидировать, но это продолжительный и дорогой процесс, который, как правило, оплачивается из бюджета. По ее словам, в проект "Чистая страна" заложены десятки миллиардов государственных рублей: "Это наша плата за тот ущерб, который мы нанесли экологии России за многие годы".

Как считает Радионова, переработкой мусора, который производится каждый день, "могут заняться профессионалы, которые придут на этот рынок с технологиями и смогут вполне прилично заработать". ""Нам всем надо думать о том, чтобы не создавать лишнего мусора", - резюмировала глава Росприроднадзора.