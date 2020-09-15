Фонду защиты дольщиков могут дополнительно выделить 1,6 млрд руб.

15 сентября. FINMARKET.RU - Федеральныйзащиты прав дольщиков может получить от госкомпании ДОМ.РФ дополнительные средства. Госкомпания предложила участникам годового собрания акционеров утвердить распределение чистой прибыли, полученной по итогам 2019 года. Совокупный объем распределения составит 20,2 млрд руб., или 99% чистой прибыли ДОМ.РФ за 2019 год, ответили в госкомпании "Коммерсанту" . Самую значительную сумму - 14,9 млрд руб.- предлагается направить на выплату дивидендов в федеральный бюджет.

Кроме того, 1,6 млрд руб. ДОМ.РФ в качестве имущественного взноса готов направить в федеральный фонд защиты прав дольщиков по рекомендации его наблюдательного совета "на финансирование расходов, связанных с осуществлением его функций и полномочий".

"Решение накопленной в России проблемы обманутых дольщиков требует комплексного подхода и финансирования,- заявили "Ъ" в пресс-службе фонда.- Указанная сумма (1,6 млрд руб.), равно как и финансирование со стороны региональных, федерального бюджетов, а также средства компенсационного фонда (формируется за счет средств застройщиков, строящих по-прежнему без использования эскроу-счетов) будут использованы на восстановление прав пострадавших граждан". Точно такой же комментарий предоставили и в аппарате вице-премьера Марата Хуснуллина, который возглавляет наблюдательный совет федерального фонда защиты прав дольщиков.

Юрист BSI Consulting Юрий Морозов настаивает, что формулировка в раскрытии информации ДОМ.РФ в корпоративном праве подразумевает в том числе расходы на текущую деятельность получателя средств, включая выплату сотрудникам зарплат, аренду офисов, закупку оргтехники и т. д. По словам юриста, в решении общего собрания акционеров ДОМ.РФ должно быть четко прописано, на какие именно конкретно объекты должны пойти 1,6 млрд руб..

Ранее Счетная палата раскритиковала размер оплаты труда в фонде.