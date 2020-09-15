В России обсудят введение почасового МРОТа

15 сентября. FINMARKET.RU - В России обсудят введение в законодательство понятия минимального размера часовой ставки оплаты труда. Пункт "о введении в дополнение к МРОТу понятия минимального размера часовой ставки" включен в перечень предложений к проекту текста Генерального соглашения между общероссийскими объединениями профсоюзов, работодателей и правительством России на 2021-2023 годы, пишут "Известия" . Сторонам предстоит сформулировать совместную позицию по этому вопросу, говорится в бумагах. Также уточняется, что почасовойможет применяться "для занятых по краткосрочным трудовым договорам, в первую очередь работникам с почасовой оплатой труда".

Таким образом из ТК исчезнет лазейка, позволяющая платить сотрудникам базовую ставку меньше МРОТа

Вышеупомянутое соглашение определит основные направления работы Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений (РТК). Пока предложения в документ еще обсуждаются. Предполагается, что проект генсоглашения будет сформирован до конца октября.

Предложение ввести часовой минимум оплаты труда было выдвинуто со стороны правительства, сообщили в Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР, представляют сторону работников в РТК).

Минтруд России готов обсудить со сторонами социального партнерства вопрос введения понятия минимального размера часовой ставки, сказали в пресс-службе министерства. При этом новое понятие должно дополнять МРОТ и не снижать гарантии, установленные работникам, добавили там.

Как пояснили в Минтруде, применение МРОТ обязательно вне зависимости от срока трудового договора и системы оплаты труда. Если человек отработал неполное время, то заработок начисляется пропорционально, но не ниже МРОТ в пересчете на полную месячную ставку, .

Почасовой МРОТ уже утвержден во многих европейских странах, но необходимость нового показателя для России пока неясна. Его введение не лишит работодателей возможности платить людям меньше минимального заработка, например, через договоры гражданско-правового характера, говорят эксперты.