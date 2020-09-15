Массовый запуск новых инвестпроектов в РФ может начаться в следующем году

15 сентября. FINMARKET.RU - Со следующего года Минэкономразвития готовится к массовому запуску новых инвестпроектов. Всего в министерство поступило уже около 1,6 тыс. заявок на заключение соглашений о защите и поощрении капвложений (СЗПК) на несколько десятков триллионов рублей, пишет "Коммерсант"

Вчера в ходе расширенного заседания федерального совета Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) первый замглавы Минэкономразвития Андрей Иванов напомнил о планах правительства до конца 2020 года запустить первые 20 проектов СЗПК - хотя подзаконная база, необходимая для их реализации, пока не готова.

Принятый весной закон о СЗПК, напоминает Ъ, предусматривает повышение привлекательности инвестдеятельности за счет гарантий стабильных условий ведения бизнеса в налоговой, тарифной и регуляторной сферах.

Как пояснил Иванов, два ключевых проекта постановления правительства (о временном порядке заключения СЗПК и временном предоставлении субсидий) уже прошли почти все межведомственные согласования и находятся в Белом доме.

Заявительный порядок участия в СЗПК и двойное подтверждение обоснованности расходов госэкспертизой и технологическим и ценовым аудитом будут сохранены. При этом предполагается, что финансирование гарантий для проектов СЗПК будет происходить не за счет бюджетных обязательств, а за счет вновь поступающих налогов от проектов: с одной стороны, это ограничивает объем неустойки за невыполнение государством своей части соглашений объемом таких налоговых поступлений, но с другой - прямо увязывает работоспособность схемы "гарантии в обмен на инвестиции" с реальностью и эффективностью капвложений.

Сам механизм возмещения затрат будет скорректирован: так, Минэкономразвития подтвердило планы использовать налоговый вычет. Ранее министр Максим Решетников говорил, что в перспективе вычет может полностью заменить механизм субсидии. В последней конструкции в СЗПК будут погружены оба инструмента: налоговый вычет по прямым налогам, субсидии - по косвенным. По словам Иванова, ведомство уже заручилось поддержкой Минфина: соответствующие поправки к НК должны быть представлены в течение недели. Поскольку бизнес демонстрировал беспокойство по поводу сочетания СЗПК с другими режимами, Минэкономрапзвития отдельно разъяснило, что власти смогут включать в текст стабилизационной оговорки условия других преференциальных режимов ведения бизнеса (действующих на момент заключения договора налоговых льгот, субсидий в рамках корпоративных программ повышения конкурентоспособности и пр.).

Как отмечают власти, бизнес воспринимает закон о СЗПК как "защитный, предпринимательский" и активно готовит в него предложения, и в Минэкономразвития готовы рассмотреть эти предложения, но нормативно-правовые акты должны поступить в Госдуму уже осенью.

Создаваемое для сопровождения СЗПК Агентство инвестиционного развития возглавит Иванов.