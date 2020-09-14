Бронирование туров за рубеж восстановить не удалось

14 сентября. FINMARKET.RU - Российским туроператорам пока не удалось восстановить продажи по открытым зарубежным направлениям. Согласно оценкам Travelata.ru, в Турцию на осень продано на 30% меньше туров, чем годом ранее, пишет "Коммерсант" . Падение произошло, несмотря на снижение среднего чека на 6%. При этом гендиректор Travelata.ru Алексей Зарецкий указывает, что Турция стала наиболее продаваемым осенним направлением. Всплеска бронирований по Египту, Мальдивам и ОАЭ, по данным сервиса, также не произошло на фоне ограниченного числа регулярных рейсов.

Представитель OnlineTur.ru Игорь Блинов связывает снижение объема бронирований туров в Турцию с ограниченным числом городов, откуда могут осуществляться рейсы. Если учитывать только Москву, спрос вырос примерно на 12% год к году, говорит он.

Исполнительный директор "Интуриста" Сергей Толчин подтверждает, что количество туристов, которое компания еженедельно отправляет в Турцию, в этом году в два раза ниже из-за узкой географии полетов. Продажи туров в ОАЭ, Египет и на Мальдивы топ-менеджер называет единичными.

На фоне отсутствия чартерных рейсов и ограниченного регулярного сообщения стоимость туров относительно аналогичного периода прошлого года выше в полтора-два раза, указывает он. По данным OnlineTur.ru, тур на Мальдивы на неделю сегодня стоит от 250 тыс. руб. на двоих.

При этом один из собеседников “Коммерсанта” на рынке называет продажи туров за рубеж "хорошими для текущих условий". По его словам, сейчас туроператоры рассчитывают в первую очередь на открытие чартерных рейсов на египетские курорты, расширение полетной программы в ОАЭ и начало авиасообщения с карибскими странами — Доминиканской Республикой, Кубой и Мексикой.

Участники рынка рассчитывают на открытие дополнительных пляжных направлений на зимний сезон, что позволит им зафиксировать снижение годового оборота на 50%. Спрос на российские курорты тем временем сохраняется, что может привести к росту цен на отдых внутри страны.