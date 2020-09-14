Экономике РФ прописали этапы пути

14 сентября. FINMARKET.RU -внесло в правительство уточненный макропрогноз, согласованный с Минфином, сообщил журналистам источник в министерстве, комментируя уточненныйведомства, который оно представило в четверг на правительственной бюджетной комиссии и который ляжет в основу бюджета.

По его словам, министерство уменьшило прогноз паденияна 2020 год до 3,9% с 4,8% в июньской версии. Прогноз роста ВВП РФ на 2021 год незначительно повышен до 3,3% (с 3,2%), на 2022 год - до 3,4% (с 2,9%), на 2023 год - уточнен до 3,0% (с 3,1%).

"Кризис не приобрел системного характера, он оказался локализован в рамках МСП в счетном числе отраслей. Да, там достаточно крупные отрасли - и розничная торговля, и общепит, и платные услуги, и пассажирские перевозки, производство потребительских товаров, - но все-таки это счетное число отраслей. Этот кризис не перешел в кризис неплатежей, не распространился по цепочкам, а оказался все-таки локализованным, и сейчас мы видим достаточно ощутимое восстановление", - прокомментировал источник ситуацию в экономике.

"Второй момент - нам удалось сохранить макроэкономическую стабильность. Да, инфляция чуть выросла - 3,6% в августе, но это следствие того, что у нас восстанавливается спрос, и, по большому счету, весеннее ослабление рубля инфляцию не раскрутило. Более того, считаем, что в текущей ситуации риски для макроэкономической стабильности со стороны внешних факторов ограничены", - добавил он.

По его словам, на докризисный уровеньвыйдет в 3-м квартале 2021 года (по сравнению со среднеквартальным уровнем 2019 года).

Прогноз среднегодовых цен намарки Urals повышен с $39,9 за баррель (в июньской версии) до $41,8 в 2020 г., оценка на 2021 г. - $45,3/баррель (вместо $43,3), в 2022 г. - $46,6 (было $45,6), в 2023 году - $47,5 (было $46,5). Министерство в прогноз по традиции закладывает действующие договоренности по сделке ОПЕК+, а именно, что сделка продлится до конца апреля 2022 года.

Минэкономразвития ожидает падениев 2020 году на 4,1% с последующим ростом на 2,6% в 2021 году, на 3,6% - в 2022 году и на 2,3% - в 2023 году. При этом падение в обрабатывающих производствах в 2020 году ожидается на уровне 1,5%, а в добыче из-за сделки ОПЕК+ падение прогнозируется на уровне 7,8%. За счет прекращения действия сделки ОПЕК+ в 2022 году министерство ожидает существенный рост в добывающих отраслях в 2022 году на 5,2% и на 3,1% в обработке.

Минэкономразвития повысило прогноз пов России в 2020 году до 3,8% с 3,5% по предыдущей июньской версии, сообщил журналистам источник в министерстве, комментируя уточненный прогноз ведомства, который оно представило в четверг на правительственной бюджетной комиссии.

Прогноз по инфляции на 2021 год Минэкономразвития, наоборот, понизило до 3,7% с 4,0%, на 2022 и 2023 годы прогноз не изменился и равняется 4,0%.

По словам источника, новые прогнозные цифры согласованы с Минфином.

"Да, инфляция чуть выросла - 3,6% в июле, но это следствие того, что у нас восстанавливается спрос, и, по большому счету, весеннее ослабление рубля инфляцию не раскрутило", - отметил источник.

"На прогнозном горизонте не видно существенных инфляционных рисков. Потребительские цены на конец 2020 года 3,8% год к году. Дальше мы ожидаем инфляцию вблизи целевого уровня Банка России с учетом той политики, которая сейчас проводится", - прокомментировал он прогноз министерства.

Прогноз по падению оборотав 2020 году уменьшен до 4,2% с 5,2% по июньской версии с отскоком в 5,1% в 2021 году, ростом на 2,9% в 2022 году и на 2,8% в 2023 году.

Минэкономразвития улучшило прогноз пона 2020 год (минус 6,6% вместо июньских минус 10,4%), ожидает роста инвестиций на 3,9% в 2021 году, на 5,3% - в 2022 году и на 5,1% в 2023 году.

Прогноз по динамике реальных располагаемыхнаселения в 2020 году улучшен до минус 3,0% с минус 3,5% в июньской версии. В 2021 году министерство ожидает роста реальных располагаемых доходов на 3,0%, в 2022 году - на 2,4%, в 2023 году - на 2,5%.

Министерство теперь ждет роста реальныхплат в 2020 году на 1,5% (вместо падения на 3,6% в июньской версии), в 2021 году - роста на 2,2%, в 2022 году - на 2,2%, в 2023 году - на 2,5%.

Прогноз среднегодовойсохранен на 2020 год на уровне 5,7%, на 2021 год равняется 5,2%, на 2022 год - 4,7%, на 2023 год - 4,6%.

товаров из РФ в 2020 году ожидается на уровне $321 млрд, в 2021 году - $355 млрд, в 2022 году - $382 млрд, в 2023 году - $403 млрд.

в РФ в 2020 году прогнозируется на уровне $235 млрд, в 2021 году - $250 млрд, в 2021 году - $267 млрд, в 2023 году - $285 млрд.

в 2020 году ожидается на уровне $30 млрд, в 2021 году - $29 млрд, в 2022 году - $31 млрд, в 2023 году - $29 млрд.