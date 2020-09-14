Выросла продолжительность разговоров по мобильникам

14 сентября. FINMARKET.RU - За первые два квартала 2020 г. российские сотовые абоненты проговорили 231,7 млрд минут – это более чем на 12 млрд минут превосходит показатели за аналогичный период прошлого года. Такие данные приводит Минкомсвязи (оно учитывает трафик традиционных коммутируемых соединений, т. е. звонки с одного абонентского номера на другой), пишут "Ведомости"

О спаде интереса к традиционной мобильной телефонии участники рынка говорят уже несколько лет. Эксперты объясняют это распространением в России смартфонов и переходом общения пользователей в мессенджеры, социальные сети и другие интернет-сервисы. Еще в 2018 г. переписка через мессенджеры стала более популярной в России, чем обычные звонки, сообщалось в отчете международной консалтинговой компании Deloitte. Проведенный в марте 2020 г. опрос "Левада-центра" показал рост числа пользователей мессенджеров за год с 62 до 69%. Среди самых молодых респондентов (от 18 до 24 лет) доля пользователей достигла 95%. Наибольший рост показал мессенджер WhatsApp, следовало из данных опроса.

Но с началом эпидемии COVID-19, режимом самоизоляции и необходимостью работы из дома людям потребовалось общаться не только посредством социальных сетей и мессенджеров, говорит генеральный директор агентства Telecom Daily Денис Кусков. В частности, звонить надо сотрудникам крупнейших компаний – у многих из их корпоративных клиентов мессенджеры на устройствах либо не установлены, либо сами клиенты предпочитают общаться исключительно через телефонную связь. Также в разы выросли заказы через интернет-магазины, заказы через службы доставки – люди стали пользоваться такими сервисами, соответственно, количество звонков тоже увеличивалось. Практически любой заказ в интернет-магазине так или иначе предполагает звонок, например, для согласования времени и точного места доставки с курьером, объясняет Кусков. Количество стационарных телефонов в России неуклонно сокращается. По данным "Ростелекома", крупнейшего оператора этого вида связи, во 2-м квартале 2015 г. у него насчитывалось 23,2 млн частных и корпоративных пользователей этой услуги. К концу 2-го квартала 2020 г. их осталось всего 15 млн.