Для банков, попавших в черные списки, предложили создать спецсервис

14 сентября. FINMARKET.RU - Кредитные организации обсуждают создание платформы для клиентов-"отказников", подозреваемых в нарушении "антиотмывочного" законодательства. Предполагается, что в сервисе будет предусмотрен "личный кабинет": после прохождения авторизации клиент сможет увидеть, есть ли в его адрес официально зафиксированные сведения по "антиотмывочному" закону (115-ФЗ) со стороны кредитных организаций и какой именно банк выступает их источником. Это позволит оперативно обратиться за реабилитацией и получить ее, рассказали "Известиям" в БКС Банке.

обязаны проверять клиентов и их операции на соответствие "антиотмывочному" закону. При возникновении подозрений им отказывают в обслуживании или блокируют отдельные операции. Тогда данные о клиенте (физлице или юрлице) отправляются в ЦБ и вносятся в черный список. Для исключения из него нужно предоставить необходимые документы и пройти процедуру реабилитации сначала внутри банка, а затем в межведомственной комиссии при ЦБ. По данным Минэкономразвития, с блокировками счетов уже столкнулись более 750 тыс. компаний.

По словам представителя кредитной организации, сейчас клиент может не иметь возможности сразу узнать, какой именно банк сделал по нему соответствующую "пометку". Особенно это актуально для клиентов-предпринимателей, которые в дальнейшем урегулировали вопрос, но записи по ним как по "отказникам" сохранились.

- Банки заинтересованы в сокращении пути реабилитации и упрощении коммуникации с кредитными организациями и регулятором для добросовестных клиентов. Вопрос не раз поднимался на обсуждениях в межбанковском сообществе, - отметил представитель БКС Банка.

По оценкам Промсвязьбанка, создание единой платформы с информацией для клиентов-"отказников" целесообразно: это позволит россиянам, которые обслуживаются в разных кредитных организациях, ускорить предоставление документов для реабилитации.

Доступ граждан к черным спискам также будет полезен на случай возникновения форс-мажорных обстоятельств: смены главного бухгалтера, потери ключей аутентификации, пожаров, считает начальник департамента финансового мониторинга банка "Зенит" Людмила Соколова. По ее словам, главное, чтобы его имели только законные представители юрлица или само физлицо.

По закону банки обязаны сообщать клиентам об отказе в заключении договора или в заморозке операции по 115-ФЗ, отметили в крымском РНКБ. Если же компания была продана, то новые владельцы действительно могут не обладать этой информацией - предлагаемая платформа будет востребована именно в таких случаях. Сейчас списки "отказников" ЦБ доводит до кредитных организаций на бесплатной основе, а значит, и для клиентов потенциальный сервис должен быть безвозмездным, считают в РНКБ.

Сейчас, чтобы понять, в связи с чем банк отказал в проведении операции или открытии счета, клиент должен запросить кредитную организацию, напомнили "Известиям" в Банке России. В регуляторе добавили, что граждане и юрлица также могут обратиться непосредственно в ЦБ для получения или подтверждения информации об отказе (в том числе чтобы узнать наименование конкретного банка). Вопросы взаимодействия кредитных организаций и клиентов по "антиотмывочному" закону в достаточной степени урегулированы, уверены в Банке России.