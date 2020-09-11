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11 сентября 2020 года 10:29
Внутренний туризм помог торгцентрам восстановить посещаемость
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Роман Пименов/ТАСС
11 сентября. FINMARKET.RU - Низкое проникновение онлайн-торговли, нехватка мест проведения досуга и рост внутреннего туризма помогли региональным торгцентрам быстро восстановить посещаемость: в 17 из 25 крупных городов она уже превысила докризисные значения. Позитивная динамика воодушевила операторов локальных торговых объектов: выйти на прошлогодние значения посещаемости они рассчитывают до конца этой осени, пишет "Коммерсант". О том, что российские торгцентры демонстрируют позитивную динамику восстановления бизнеса, свидетельствуют данные "Эвотора" (их приводит "Ъ"). По подсчетам компании, в 17 из 25 крупных городов страны посещаемость объектов в период 24–30 августа превысила средненедельный показатель за период с 27 января по 15 марта, то есть до начала введения ограничений, связанных с COVID-19. Наиболее заметный рост произошел в Иваново, где средний трафик вырос на 56% относительно начала года. Позитивную динамику в "Эвоторе" связывают с активной подготовкой к учебному году. Сейчас, по наблюдениям аналитиков компании, покупательская активность снижается, но спад пока, скорее, незначительный. Партнер Colliers International Анна Никандрова связывает тенденцию в ТЦ регионов с дефицитом других мест для проведения досуга. Операторы региональных торгцентров формируют в целом позитивные прогнозы на осень. Екатерина Стецкова ждет, что трафик будет постепенно расти и уже в декабре восстановится до значений прошлого года, пишет "Ъ".
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Ключевые слова: РФ, ТЦ, регионы, посещаемость
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