Пенсионеры рвутся на рынок труда

11 сентября. FINMARKET.RU - К концу 2021 года каждый четвертый безработный должен найти работу, при этом необходимо избежать новой волны увольнений. И тогда, как и требует президент,вернется к доковидному уровню. Но этот план сработает, если ни экономическая, ни эпидемическая ситуация больше не ухудшится. Иначе работодателям придется искать иные способы снижения издержек, чтобы не испортить статистику безработицы. Кроме того, материальные проблемы толкают на поиск работы все больше граждан предпенсионного и пенсионного возрастов, что тоже вызов для рынка труда, пишет "Независимая газета".

Одна из приоритетных задач правительства, обозначенных президентом Владимиром Путиным, – добиться к концу 2021 года снижения уровня безработицы сразу на 25%, до доковидных значений: до 4,7% вместо текущих 6,3%. Из чего следует, что до конца 2021-го в стране должен найти работу каждый четвертый сегодняшний безработный, кроме того, нужно не допустить новой волны увольнений.

Рост безработицы вышел на второе место в "рейтинге" проблем, наиболее тревожащих население, сообщил Левада-Центр, данные опросов которого приводит "НГ". Как сообщается, проблему безработицы сейчас считают острой 44% из примерно 1600 опрошенных. На первом месте рост цен, который тревожит 61% респондентов. Если сравнивать результаты августовских опросов, то безработица вышла на второе место впервые как минимум за последние семь лет, обычно в «рейтинге» тревожащих проблем вслед за ростом цен шла бедность.

Еще один вызов рынка труда заключается в том, что работой надо будет обеспечивать не только тех, кто лишился места в период пандемии, но и все больше пожилых граждан: и тех, кому правительство отсрочило выход на пенсию, и тех, кто уже находится на пенсии, но не может на нее нормально существовать. По данным аналитического центра "Авито Работа" (на них ссылается "НГ"), "количество пенсионеров, которые выкладывают свои резюме в поиске работы, увеличилось на 32% по сравнению с летом 2019 года". И почти каждый второй из таких пожилых соискателей сейчас ищет работу на полный день. В исследовании проанализированы около 25 тыс. резюме соискателей старше 55 лет среди женщин и старше 60 лет среди мужчин.

Опрошенные эксперты к этому добавляют, что усугубляется проблема не только реальной, заметной для статистики безработицы, но и скрытой. И, судя по всему, именно за счет скрытой безработицы, а также экономии на оплате труда работодатели и будут в будущем снижать свои издержки, если массовые увольнения будут негласно запрещены.

"Мы ожидаем на конец 2020 года рост безработицы до 7–8% трудоспособного населения. На 2021 год ожидаем, что безработица по мере восстановления экономики начнет достаточно быстро снижаться в сторону 6–6,5%", – отметила замруководителя центра "Альпари" Наталья Мильчакова. Если же продолжится падение экономической активности и банкротства предпринимательских структур, то рост безработицы не остановится, предупредила профессор Высшей школы корпоративного управления РАНХиГС Елена Яхонтова, мнение которой приводит "НГ".