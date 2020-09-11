В России появятся страховые детективы

11 сентября. FINMARKET.RU - Всероссийский союз страховщиков (ВСС) предложил наделить специалистов, расследующих страховые события, полномочиями частных детективов. Соответствующие поправки в закон о частной детективной деятельности в Российской Федерации, которые сейчас находятся на рассмотрении в Госдуме, предлагают разделение охранной и детективной деятельности. Страховых детективов предлагается наделить правом на ведение оперативно-розыскной деятельности и определенным процессуальным статусом, сообщают "Ведомости".

Предлагаемые поправки расширят инструментарий страхового сообщества в борьбе со страховым мошенничеством, уверен вице-президент ВСС Сергей Ефремов. Он напоминает, что в 2019 г. доля возбужденных уголовных дел по заявлениям о событиях с признаками страхового мошенничества составила порядка 19%, а до суда дошло менее 1%. «На наш взгляд, в перспективе расширение полномочий частных детективов может сыграть положительную роль для страховой отрасли», – говорит Ефремов.

Во многих европейских странах запросы страхового сообщества и частных страховых детективов являются обязательными к исполнению, а правоохранительные органы часто привлекают частных детективов к расследованиям страховых случаев, указывает гендиректор СК "Зетта страхование" Игорь Фатьянов. И России, по его мнению, следует перенять из зарубежных практик опыт взаимодействия госорганов со страховщиками и привлеченными частными детективами. По его мнению, это позволит "многократно повысить раскрываемость случаев страхового мошенничества".

Однако некоторые специалисты считают страховых детективов избыточной сущностью. В пресс-службе СК "Росгосстрах" заявили "Ведомостям", что "привлекать страховых детективов для проведения расследования ДТП в сфере ОСАГО нецелесообразно, поскольку количество таких событий достаточно большое, к тому же с этой работой прекрасно справляются службы безопасности страховых компаний".