Ритейлеров хотят обязать ввести новые ценники

11 сентября. FINMARKET.RU - Союз потребителей России предложил ввести новыево всех магазинах: на них будет указываться не только стоимость упаковки товара, но и единицы веса или объема, например 1 кг или 1 л. Инициативу организация направила в Минпромторг, пишут "Известия", ознакомившиеся с документом. Как указывает газета, такое обязательство предлагается включить в проект правил розничной торговли, разработанный ведомством. Это не позволит производителям хитрить с упаковкой — например, в бутылку объемом 1 л наливать 950 мл молока, а в емкость для десятка яиц класть всего девять. Новая мера лишит производителей стимула постепенно уменьшать вес или объем упаковок, не снижая при этом цену, уверен президент Союза потребителей России Петр Шелищ.

Указание стоимости за упаковку товара и одновременно за единицу веса (или объема) соответствует европейской практике, отмечают в Союзе потребителей России (СПРФ). Организация предложила Минпромторгу сделать такие двойные ценники обязательными. Союз потребителей направил инициативу в ведомство 3 сентября.

Сейчас ритейлеры могут сами выбрать, указывать им стоимость единицы товара или единицы веса.

В России уже есть ритейлеры, которые используют прейскурант с двумя ценами, уточнили в Союзе потребителей.

Как пояснил "Известиям" замглавы Минпромторга Виктор Евтухов, сейчас проект правил предусматривает, что продавец обязан указать на ценнике стоимость товара по весу или за единицу товара. Министерство считает нецелесообразным более детальный подход, отметил он. Если такая информация действительно востребована потребителями, ритейлеры в итоге сами сделают такие ценники.

"Инициатива может привести к перегруженности ценников излишней информацией, — сказал Виктор Евтухов. — Есть риски, что продавцы будут применять сокращения или изменять шрифт для экономии места".

Межведомственное согласование проекта правил розничной торговли еще не завершилось. Петр Шелищ в беседе с "Известиями" уточнил, что предложение также будет представлено деловому сообществу в рамках обсуждения документа.

Пресс-секретарь Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) Николай Власенко напомнил «Известиям», что крупные торговые сети в основном для товаров в индивидуальной упаковке указывают стоимость за единицу. А для продукции на развес (например, овощей) — цену за 1 кг.

"На наш взгляд, нужно сохранить возможность самостоятельно решать, каким способом доводить информацию о стоимости продукции до покупателя, в том числе используя больший объем информации как свое конкурентное преимущество", — считает представитель ассоциации.