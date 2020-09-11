Для инвесторов в ценные бумаги попросили налоговых льгот

10 сентября. FINMARKET.RU - В четверг состоялась встреча председателя Банка России Эльвиры Набиуллиной и представителей Национальной ассоциации участников фондового рынка (НАУФОР) и Национальной финансовой ассоциации (НФА), а также управляющих компаний и профучастников по ключевым вопросам развития и регулирования российского рынка ценных бумаг, сообщил ЦБв своем сообщении и рассказал журналистам президент НАУФОР Алексей Тимофеев.

Повестка встречи включала обсуждение мер, которые необходимо предпринять для дальнейшего стимулирования внутренних инвестиций, развития институтов индивидуального и коллективного инвестирования, а также расширения инструментария отечественного рынка акций. Также на встрече участники обсуждали предложения по устойчивому развитию рынка ценных бумаг с учетом массового прихода на него розничных инвесторов, цифровизации и повышения технологичности предоставления финансовых услуг.

Вопросы, которые обсуждались в ходе встречи, касались векторов развития законодательства об индивидуальных инвестиционных счетах, совершенствования механизмов инвестирования в открытые паевые инвестиционные фонды, доработки моделей биржевых фондов, а также налоговые инициативы развития рынка.

В частности, индустрия предложила ЦБ РФ сохранить индивидуальный инвестиционный счет первого типа (ИИС-1), при этом развивая ИИС второго типа (для этого вида ИИС предлагается увеличить сумму взноса, ввести возможность частичного досрочного снятия средств). Также на встрече было предложено создать так называемый ИИС-3, или "пенсионный ИИС" - долгосрочный счет, на базе которого граждане могли бы откладывать средства на пенсию - и вернуться к обсуждению создания ИИС-ПИФ (ИИС, открываемый в реестре пайщиков). "ИИС-ПИФ - это не отдельный вид ИИС. Это возможность присвоения статуса ИИС лицевому счету в реестре пайщиков ПИФ. Тогда лицевой счет в реестре пайщиков мог бы быть ИИС первого и второго типа", - пояснил Тимофеев.

По его словам, ЦБ РФ подтвердил свою позицию о сохранности ИИС первого типа, а также подержал предложения по развитию ИИС второго типа. Кроме того, Банк России поддержал создание ИИС третьего типа и выразил готовность разрабатывать такой тип ИИС совместно с индустрией. "Интерфакс" направил запрос в ЦБ РФ для подтверждения этой позиции.

Участники рынка попросили разрешить банкам и другим финансовым организациям поручать проведение идентификации профучастникам и управляющим компаниям.

Кроме того, профсообщество указало регулятору на необходимость отменить НДС для специализированных советников и изменить правила рассмотрения Банком России обращений граждан, предусмотрев предварительное направление обращений в финансовую организацию, реализовать принцип "нет жалоб - реже проверки".

Как сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Банка России, регулятор не возражает против проведения подобного эксперимента в части жалоб в пределах, которые позволяет законодательство (в части сохранности персональных данных и получения личного согласия гражданина на пересылку его обращения). При этом ЦБ РФ работает над системным решением этой задачи путем разработки соответствующего законопроекта, который повысит скорость и качество ответов на жалобы потребителей, а также ответственность финансовых организаций перед потребителем.

"Реализуя механизм поведенческого надзора, Банк России уделяет значительное внимание сигнальным индикаторам, показывающим соотношение количества жалоб к числу договоров в конкретной финансовой организации. Однако учитывая, что поведенческий надзор носит риск-ориентированный характер, для Банка России жалобы и обращения не являются единственным индикатором существования проблемы. В ходе превентивного надзора регулятор использует целый комплекс поведенческих индикаторов, позволяющих выявлять проблемы на ранних стадиях, иногда до появления массовых жалоб. При этом само по себе уменьшение числа жалоб оценивается регулятором как позитивный фактор, обычно влияющий на снижение поведенческого риска финансовой организации и соответственно на интенсивность проверок в ее отношении", - сообщили в ЦБ РФ.

Большой блок вопросов был посвящен паевым инвестиционным фондам (ПИФ). В части открытых ПИФ участники рынка попросили ЦБ РФ устранить препятствия для размещения паев в T+0, что было поддержано регулятором. Для биржевых ПИФ до либерализации допуска зарубежных ETF было предложено установить отдельные требования к составу и структуре активов для БПИФ (в том числе возможность создавать "синтетические" фонды, активы которых на 100% состоят из производных финансовых инструментов), индексных фондов и "фондов фондов".

Помимо этого, профучастники попросили регулятора установить равный порядок налогообложения доходов для российских облигаций, номинированных в валюте и выпущенных по иностранному праву и по российскому праву - освободить нерезидентов от налогообложения у источника выплат. Еще одним предложением было определять налоговую базу для корпоративных, государственных и муниципальных облигаций как превышение суммы доходов над суммой, рассчитанной как произведение 1 млн рублей и ключевой ставки Банка России (по аналогии с депозитами). Было предложено освободить от НДФЛ доход в виде валютной переоценки для инструментов, номинированных в иностранной валюте, при операциях в России (включая паи "валютных" ПИФ).

"По мнению Банка России, несмотря на высокие темпы роста, рынок ценных бумаг имеет значительный потенциал. И сейчас основная задача, которая стоит перед участниками рынка, - не разочаровать людей, которые выбрали финансовые инструменты для инвестиций, завоевать их доверие. Важную роль в защите прав потребителей должен сыграть недавно принятый закон о категоризации инвесторов", - отмечается в сообщении ЦБ РФ по итогам встречи.