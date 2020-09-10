Правительство поддержит развитие технопарков

10 сентября. FINMARKET.RU - Правительство перезапустит промышленную политику и поддержит развитие индустриальных парков в России. До 16 ноября 2020 года Минпромторг совместно с Минфином и Минэкономразвития должен представить проект акта, который создаст новый механизм компенсации вложений инвесторов. Такое поручение дал ведомству вице-премьер Юрий Борисов, следует из материалов к совещанию по промышленной политике. По замыслу кабмина, бизнесмены, которые построят техно- или индустриальный парк, смогут «отбить» свои затраты — в размере налоговых и таможенных платежей, которые резиденты новых структур заплатят в федеральный бюджет. Таким образом можно будет вернуть до 100% вложений, пояснил "Известиям" близкий к правительству источник.

Замминистра промышленности и торговли Алексей Беспрозванных подтвердил газете, что такой механизм сейчас готовится. Он пояснил, что предельный размер возмещения составит 15 млн рублей на 1 га общей площади территории индустриального парка, а для технопарка — 60 тыс. рублей на 1 кв. м. Первый отбор проектов может произойти уже в 2021 году, причем в первую очередь поддержку получат инвесторы в регионах с низким уровнем социально-экономического развития, сообщил замминистра.

Вместе с тем правительство продлит ряд уже существующих мер поддержки, следует из материалов к совещанию. До 2025 года будет действовать механизм субсидирования процентных ставок по кредитам на цели создания и развития индустриальных парков. В ближайшие три года на это выделят 0,8 млрд рублей.

Не отказался кабмин и от политики импортозамещения: на господдержку смогут рассчитывать производители новой промышленной продукции, которая служит альтернативой зарубежной. Предельный размер субсидии на один проект составит 300 млн рублей, при этом помощь такого рода можно будет получить на любом этапе жизненного цикла компании. Одновременно планируется субсидировать расходы регионов на софинансирование инвестпроектов по модернизации индустриальных предприятий и докапитализации региональных фондов развития промышленности. В совокупности на эти две цели в 2021–2023 годах будет выделено до 4,5 млрд рублей.

В России насчитывается 281 технопарк и индустриальный парк, а на их территории работает свыше 260 тыс. человек. Лидерами в этой сфере выступают Центральный и Приволжский федеральные округа, на которые приходится 70% промышленных площадок.