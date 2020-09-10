В августе банки одолжили россиянам триллион рублей

10 сентября. FINMARKET.RU - Крупнейшие российскиепоказали в августе существенный рост кредитования граждан как по сравнению с июлем, так и на треть год к году. По оценке "Коммерсанта" на основе опроса крупнейших банков по выдаче розничных кредитов (на них проходится две трети рынка), суммарный объем выдач по итогам августа достигнет 1,1 трлн руб. По сравнению с прошлым годом рост может составить около 30-35%. Это рекордный показатель для рынка, если судить по данным FrankRG, согласно которым предыдущий максимум был установлен в декабре прошлого года (свыше 971 млрд руб.), а в июле этого года объем составил почти 936 млрд руб., превысив показатель прошлого года на 23%.

У разных банков рост по сравнению с прошлым годом не был равномерным, составив от 18% до 61%. Так, Сбербанк в августе предоставил гражданам рекордный 441 млрд руб., что в 1,5 раза превышает среднемесячную выдачу до кризиса и пандемии. ВТБ в августе выдал кредитов физлицам более чем на 152 млрд руб., на 17,5% превысив результат августа 2019 года.

Банкиры называют тенденцию к росту ипотечного кредитования устойчивой, полагая, что она может продолжиться и в следующем году. "Этому способствует общий уровень снижения ипотечных ставок до исторически низких значений и реализуемая программа господдержки",- уточнили в ВТБ. По данным "Дом.РФ", в конце лета темпы выдачи льготных ипотечных кредитов заметно ускорились.

Эксперты уточняют, что увеличению выдачи розничных кредитов способствовали и другие факторы. "В июне-июле многие банки начали активно снижать процентные ставки по программам рефинансирования, поскольку конкуренция за качественных заемщиков обостряется",- отмечает директор по банковским рейтингам "Эксперт РА" Людмила Кожекина.

Впрочем, директор группы рейтингов финансовых институтов АКРА Ирина Носова уверена, что пока считать рост кредитования устойчивой тенденцией рано ввиду непродолжительного срока восстановления потребительской активности.