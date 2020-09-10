Новая социальная концепция газификации может заработать в четырех регионах

10 сентября. FINMARKET.RU - Регионами, где впервые будет опробована новая социальная концепция газификации Минэнерго – бесплатное подведение газа к каждому дому, – могут стать Московская, Челябинская, Курганская и Тюменская области. Именно с этими субъектами идет наиболее плотная работа в этом направлении, сообщили "Ведомостям" в министерстве. Выбор данных регионов обусловлен желанием руководства самих субъектов совместно с региональными газораспределительными организациями выполнять методические рекомендации министерства, которые разрабатываются в рамках реализации новой концепции газификации, поясняют в Минэнерго.

Предполагается, что большей части потребителей не придется оплачивать подведение газа к участку, говорил ранее замминистра энергетики РФ Павел Сорокин. По его оценкам, в среднем по стране подключение к трубе обходится гражданам в 45 000–280 000 руб. Причем в Минэнерго настаивают на том, что подключение газа не должно зависеть от того, постоянно проживает человек в доме или всего несколько месяцев в году, как на даче. Также концепция предполагает расчет топливно-энергетического баланса по каждому региону на основании энергетических паспортов муниципалитетов. Для этого в каждом субъекте предполагается создать отдельное юрлицо, которое будет выступать единым оператором газификации.

Для реализации концепции Минэнерго разработана дорожная карта, которую должно утвердить правительство.

По действующему законодательствурегионов РФ происходит в соответствии с межрегиональными и региональными программами. Но, по оценке Счетной палаты, за последние три года план по газификации в целом по стране выполнен лишь на 15%.По оценкам Минэнерго, текущий уровень газификации в стране составляет 70% от потребности, этот показатель планируется довести до 83%. Оставшаяся часть домохозяйств должна удовлетворить свои нужды за счет других видов топлива. На достижение покрытия в 83% потребуется 10 лет и порядка 2 трлн руб.

При этом бюджет "Газпрома" на газификацию на указанный период составляет 700–750 млрд руб., соответственно, возникает необходимость в поиске источника оставшейся суммы, говорил Сорокин.

Вопрос поиска финансирования региональных программ активно обсуждается в правительстве. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин 31 августа поручил проработать возможность использования субъектами средств от реструктуризации бюджетных кредитов для финансирования региональных программ газификации.