Магазинам не дали гарантий смягчения ограничений на будущее

10 сентября. FINMARKET.RU - Магазинам не дали гарантий продолжения работы в случае второй волны коронавируса. Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ) предложила Роспотребнадзору создать стандарт работы непродовольственных магазинов на случай второй волны COVID-19, пишут "Известия" . Аналогичный документ в Роспотребнадзор направила и Ассоциация компаний розничной торговли (АКОРТ). По данным АКОРТ, весной 2020 года непродовольственныйпотерял от 50 до 90% оборота, в некоторых случаях - даже больше.

В документе АКИТ сказано, что основная цель нового регламента - предотвратить губительное воздействие пандемии на экономику страны, в том числе, на розницу. Если же режим повышенной готовности и чрезвычайной ситуации вернут, новые правила позволят торговым объектам работать - при этом предложено ввести контроль по плотности посетителей, а не по площади торгового объекта (в предыдущий карантин дольше всего были закрыты крупные точки). Персонал магазинов готов и будет соблюдать меры предосторожности: носить маски и респираторы (если введут режим их обязательного использования), а также следить за тем, чтобы покупатели действовали аналогично. При этом розница готова вызывать в магазин сотрудников правопорядка, если будет необходимо решить возникший на этой почве конфликт.

Торговля также готова при возможности разделять потоки посетителей на вход и выход. Плюс осуществлять контроль одновременного пребывания покупателей в торговом зале, сказано в обращении АКИТ.

Роспотребнадзор рассмотрел предложения АКИТ, следует из ответа ведомства от 6 августа. В нем указано, что для профилактических мер уже действуют методические рекомендации службы. Государственное санитарно-эпидемиологическое нормирование - также прерогатива федеральных властей и Роспотребнадзора. Что касается самого процесса снятия ограничений - это ответственность регионов.

В пресс-службе ведомства "Известиям" подтвердили эту позицию. Роспотребнадзор настаивает: запреты в своих регионах снимают власти субъектов, при этом в своем решении они опираются на методические рекомендации службы.

Роспотребнадзор предусмотрел три этапа, в соответствии с которыми в регионах снимаются все ограничения, введенные в связи с режимом самоизоляции. На первом допускаются к работе магазины до 400 кв. м, на втором - до 800 кв. м, на третьем - оставшиеся. Переход от этапа к этапу идет на основе показателей заболеваемости и смертности в субъекте, также учитывается мнение региональных санитарных врачей.