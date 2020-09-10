К концу 2020 года инфляция приблизится к 4%

10 сентября. FINMARKET.RU - Риски нарастания дезинфляционного давления уменьшились, в том числе благодаря проводимой мягкой денежно-кредитной политике (ДКП), а также усилению проинфляционных факторов, в частности, ослаблению рубля, говорится в обзоре департамента исследований и прогнозированияРФ "О чем говорят тренды". "Это должно обеспечить приближение инфляции к 4% к концу 2020 года и нахождение инфляции вблизи 4% в 2021 году", - полагают аналитики Банка России.

Они отмечают, что в августе рост потребительских цен с поправкой на сезонность немного превысил уровень, соответствующий инфляции 4% в пересчете на 12 месяцев. "При этом инфляционное давление с поправкой на влияние временных и разовых факторов соответствует цели по инфляции", - подчеркивается в обзоре.

Аналитики ЦБ ожидают, что во втором полугодии 2020 года в целом рост потребительских цен с поправкой на сезонность может оказаться близким к уровню, который необходим для стабилизации инфляции "вблизи 4%". Августовское ослабление рубля может поддержать повышенный рост цен на потребительские товары, спрос на которые устойчив, отмечают эксперты. Показатель годовой инфляции приблизится к 4% из-за низких темпов роста цен во втором полугодии прошлого года, добавляют они.

Эксперты полагают, что в ближайшие месяцы волатильность месячных темпов роста цен, вероятно, останется высокой.

Бюджетная консолидация, по их мнению, не будет препятствием для удержания инфляции на уровне 4% в рамках проводимой денежно-кредитной политики.

Спрос в экономике в значительной степени восстановится в 2021-2022 годах и не будет нуждаться в дополнительном наращивании бюджетной поддержки, отмечают аналитики ЦБ. "Поэтому предстоящая бюджетная консолидация в рамках возвращения к параметрам, определенным бюджетным правилом, не будет отклонять инфляцию вниз от складывающегося тренда. Дезинфляционный характер бюджетная консолидация будет иметь только по отношению к бюджету 2020 года, в который включены временные меры по стимулированию спроса, большая часть которых уже реализована", - подчеркивают эксперты ЦБ РФ.

Согласно данным Росстата, в августе 2020 года потребительские цены не изменились после роста на 0,4% в июле. В январе-августе цены выросли на 3%. Годоваяв августе текущего года ускорилась до 3,6% после 3,4% в июле.