Росстат уменьшил оценку снижения ВВП РФ во 2-м квартале и 1-м полугодии

Росстат улучшил оценку снижения ВВП РФ во 2-м квартале до 8% с 8,5%, согласно предварительным данным. В 1-м полугодии ВВП сократился на 3,4%, а не на 3,6%, как сообщалось ранее

9 сентября. FINMARKET.RU -РФ во 2-м квартале 2020 года в годовом выражении снизился на 8% после роста на 1,6% в 1-м квартале, говорится в сообщении Федеральной службы госстатистики (Росстата).

Объем ВВП России за 2-й квартал составил в текущих ценах 23 трлн 288,2 млрд рублей. Индекс-дефлятор ВВП по отношению ко 2-му кварталу 2019 г. составил 95,9%. По отношению в 1-му кварталу ВВП снизился на 1,9%.

Росстат улучшил предварительную оценку снижения ВВП РФ во 2-м квартале 2020 года. Ранее сообщалось о падении экономики РФ в апреле-июне на 8,5%.

Предварительная оценка Росстата была опубликована в середине августа и оказалась лучше расчетов Минэкономразвития, которое ожидало прогнозировало падение ВВП в апреле-июне на 9,6%.

Росстат также скорректировал оценку снижения экономики за первое полугодие. В январе-июне ВВП понизился на 3,4%, тогда как ранее сообщалось о снижении на 3,6%.

Объем ВВП России за 1-е полугодие составил в текущих ценах 48 трлн 605,8 млрд рублей.

Первая оценка ВВП выполнена производственным методом и основана на оперативной статистической отчетности предприятий, расчетных данных отраслевой статистики, данных Банка России и других министерств и ведомств.

"Уточнение индекса физического объема ВВП на 0,5% по сравнению с предварительной оценкой обусловлено уточнениями статистической отчетности, представленной предприятиями, а также получением дополнительной информации от Банка России", - отмечает Росстат.

Консенсус-прогноз по динамике ВВП в 2020 году предполагает спад на 4% с последующим ростом на 2,9% в 2021 году. Этот прогноз практически совпадает с новой рабочей оценкой Минэкономразвития (снижение на 3,9% при действующем официальном прогнозе от июня в 4,8%) и лучше интервального прогноза ЦБ (падение на 4,5-5,5%).

В 2021 году ЦБ прогнозирует отскок российской экономики вверх на 2,8-4,8%, прогноз Минэкономразвития - на уровне 2,8%, но он может быть повышен с учетом готовящегося плана восстановления экономики, который будет внесен на текущей неделе.

Министр финансов Антон Силуанов, выступая на Московском финансовом форуме 8 сентября заявил, что падение ВВП РФ в 2020 году будет менее 4%. "В этом году мы видим, что экономика России снизится менее чем на 4%. Может быть, даже будут более позитивными фактические данные по экономике", - сказал он.

Силуанов также отметил, что безработица в России увеличилась не в разы, как в некоторых странах, а лишь до 6,3%, и "мы видим, что сейчас уже безработица занимает те позиции и приближается, выходит на те тренды, которые были у нас до этой пандемии". "То есть и промышленность, и видим ситуацию с доходами населения, и потребительский спрос, все восстанавливается", - заявил глава Минфина.

Во 2-м квартале 2020 года в большинстве отраслей экономики наблюдалось снижение индексов физического объема добавленной стоимости по сравнению с соответствующим периодом прошлого года, говорится в сообщении Росстата.

В условиях распространения коронавирусной инфекции в наибольшей степени сократилась добавленная стоимость в отраслях сервисной экономики, в том числе:

- деятельность гостиниц и ресторанов (-56,9%);

- деятельность в области культуры и спорта (-28,0%);

- транспорт (-19,3%);

- торговля (-12,7%);

- прочие услуги населению (-28,6%).

На фоне мирового снижения спроса на энергоресурсы существенное падение наблюдалось в добывающей (-12,8%) и обрабатывающей промышленностях (-7,9%).

На рынке недвижимости в апреле-июне по сравнению с аналогичным периодом прошлого года значительно сократились объемы жилых и нежилых помещений, сдаваемых в аренду. Однако увеличение жилищного строительства, наблюдавшееся в 2019 году и первом квартале 2020 года, а также доступность ипотечных кредитов привели к тому, что в собственности домохозяйств оказались значительно большие площади жилья, чем год назад. Это обеспечило положительную динамику услуг по проживанию в собственном жилье, что компенсировало общее снижение по отрасли. В результате индекс физического объема добавленной стоимости по операциям с недвижимым имуществом сократился незначительно (-1,2%).

Падение индекса физического объема добавленной стоимости деятельности в области здравоохранения (-8,5%) связано в основном со значительным сокращением объема медицинских услуг, предоставленных на коммерческой основе.

Рост индекса физического объема валовой добавленной стоимости наблюдался в финансовой и страховой деятельности (+6,1%) за счет роста банковской деятельности.

Падение мировых цен на энергоресурсы сказалось на снижении индексов-дефляторов валовой добавленной стоимости в добывающей

(-43,1%) и обрабатывающей (-6,2%) промышленностях и, соответственно, индекса-дефлятора ВВП (-4,1%).

Рост индекса-дефлятора добавленной стоимости к соответствующему периоду прошлого года в государственном управлении (+6,7%) и здравоохранении (+11,7%) связан с увеличением средней заработной платы на одного работника в этих отраслях.

"Во 2-м квартале 2020 года произошло изменение устоявшихся тенденций и соотношений макроэкономических показателей, которые используются при предварительных оценках. В связи с этим последующие оценки ВВП за 2-м квартал 2020 года, которые будут рассчитаны методом использования доходов и методом формирования по источникам доходов, на основе всестороннего анализа данных со стороны спроса и предложения, могут привести к дальнейшему уточнению индекса физического объема, индекса-дефлятора и абсолютного объема ВВП во 2-м квартале 2020 года. Величины уточнений могут быть более существенными, чем при регулярных пересмотрах квартальных оценок ВВП", - сообщает Росстат.