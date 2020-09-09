Активность МСП измерит новый индекс

9 сентября. FINMARKET.RU - Численность занятых в малом бизнесе – это один из 15 критериев оценки работы губернаторов, который утвердил президент Владимир Путин. А президентский бизнес-омбудсмен Борис Титов предлагает учитывать не только численность занятых, но и индекс активности малого и среднего предпринимательства (МСП) в каждом регионе. Новый индекс роста МСП будет учитывать три дополнительных показателя: поступления на расчетные счета предприятий, изменение фонда оплаты труда, а также численность занятых, получающих белую зарплату.

Эксперты считают, что изобретение нового индекса может дать неожиданные результаты. Но он вряд ли исправит плачевное состояние множества малых и средних предприятий в регионах, пишет "Независимая газета".

Разработчики предложили очень простой визуальный образ значений индекса: его можно представить в виде автомобильного спидометра, у которого стрелка из среднего нулевого положения движется или влево через стагнацию, спад и депрессию до конца красной зоны, обозначенной цифрой минус 50, что означает "кризис", или вправо – в нарастающую в интенсивности зеленую зону, проходящую через умеренный рост, расцвет вплоть до цифры плюс 50, означающей взрывной рост.

Региональная часть индекса (все 85 регионов РФ разбиты на четыре группы по количеству МСП в них, и друг с другом регионы сравниваются внутри групп) пока еще находится в разработке. Но выводы по стране в целом и по отраслям уже ясны, пишет "НГ". По итогам второго квартала суммарное значение индекса составило минус 3,46 пункта, что свидетельствует о стагнации, констатировал Борис Титов. При этом во втором квартале 2019 года значение было еще хуже (минус 5,6), а в третьем и четвертом кварталах прошлого года индекс демонстрировал близкие к уровню второго квартала 2020 года значения: минус 3,16 и минус 3,34 соответственно. Только в первом квартале нынешнего года стрелка слегка забралась в зеленую зону (плюс 2,5).

Руководитель экспертного центра при уполномоченном по защите прав предпринимателей Анастасия Алехнович пояснила "НГ", что индекс указывает на ухудшение состояния сектора МСП во втором квартале 2020 года по отношению к первому кварталу, когда спрос уже начал падать. По ее словам, с учетом диапазона изменений индекса от минус 50 до плюс 50 можно сказать, что в течение года разница в значениях по кварталам несущественная. "Гораздо более важный вывод по значениям за последний год заключается в том, что МСП стабильно находятся в состоянии стагнации, так как мы относим к этому состоянию значения индекса от минус 5 до плюс 5".

По словам Алехнович, в нынешнем виде индекс свидетельствует о том, насколько пострадал сектор МСП от пандемии коронавирусной инфекции, причинно-следственная связь при этом никак не определяется. "Для определения факторов, оказавших влияние на динамику показателей индекса (например, падение спроса, наличие мер поддержки и пр.), потребуется доработка индекса качественными показателями (например, экспертными оценками). Она добавила, что "полный индекс по всем регионам мы планируем подготовить по результатам третьего квартала".