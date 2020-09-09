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09 сентября 2020 года 10:15

Бизнесу предлагают платить налоги единым авансом

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Бизнесу предлагают платить налоги единым авансом
9 сентября. FINMARKET.RU - Минфин предлагает распространить доступный сейчас физлицам механизм единого налогового платежа на организации и на индивидуальных предпринимателей. Суть добровольной процедуры — уплата налогов, торгового сбора, страховых взносов одним платежным поручением без уточнения вида платежа, срока его уплаты, принадлежности к уровню бюджетной системы. Налоговики сами зачтут перечисленное в счет обязательств плательщика. Обычный порядок уплаты налогов при этом, разумеется, сохраняется, пишет "Коммерсант".

В министерстве и в налоговой службе уверены, что предлагаемая новация добавит удобства при уплате налогов и сократит трансакционные издержки бизнеса. Эксперты отмечают, что у физлиц опция заплатить все налоги единым авансом особым спросом не пользовалась, однако признают, что такой механизм может помочь бизнесу избегать ситуации возникновения технической недоимки — когда при переплате по одному налогу и недоплате по другому счета блокируются даже из-за сравнительно небольших сумм задолженности.

В ФНС отмечают, что изменения предложены для того, чтобы избежать как недопоступлений в бюджеты, так и возникновения "технической задолженности у налогоплательщиков".

Единый платеж можно вернуть — если задолженностей нет и он не зачтен налоговиками. Уплата ЕНП возможна и иным лицом, но оно не вправе требовать возврата.


Опубликовано Финмаркет
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Ключевые слова:    РФ,  налоги,  платежи,  новация

 
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