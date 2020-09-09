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09 сентября 2020 года 09:46
Есть идея: ввести в РФ базовый доход граждан
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Александр Рюмин/ТАСС
9 сентября. FINMARKET.RU - Председатель "Единой России", зампред Совбеза Дмитрий Медведев предложил обсудить идею о введении в России минимального гарантированного дохода граждан РФ. На специальном онлайн-совещании он призвал партию в осеннюю сессию сосредоточиться на работе по социальным законопроектам и реализации поправок в Конституцию РФ. Одной из главных тем в ближайшей повестке работы "Единой России" станет подготовка Народной программы, с которой партия пойдет на выборы в Госдуму в 2021 году. Комиссия ЕР по этому вопросу соберется в конце сентября, пишет "Российская газета" В частности, Медведев предложил обсудить идею введения в РФ минимального гарантированного дохода граждан. Речь идет о неприкосновенной сумме, которую государство будет выплачивать человеку независимо от его рода деятельности, социального и экономического положения. Такие модели существуют в целом ряде других государств. По его словам, эта идея требует максимально внимательного анализа, прежде всего с экономической и финансовой точки зрения. Пандемия выявила проблемы в существующей сейчас в России модели выплаты пособий по безработице, считает Медведев. "Нужно обдумать тоже, что вот с этой моделью делать. Может быть, стоит переходить от системы, которая существует, к системе страхования", - предложил он. Изменение законодательства в сфере занятости - еще одна важная тема для партии. "Я просил бы наших коллег по фракции "Единая Россия" вместе с, естественно, представителями правительства, профессиональных союзов и работодателей создать рабочую группу по модернизации законодательства в сфере занятости", - заявил председатель ЕР. В ходе совещания Медведев заявил, что российская экономика восстанавливается быстрее ожиданий и прогнозов, как и мировая экономика. По его словам, эту тенденцию нужно использовать при решении важнейших социально-экономических задач.
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