Финансовый маркетплейс заработает до конца года

9 сентября. FINMARKET.RU - До конца 2020 года в России появится платформа для удаленного получения финансовых услуг и сравнения их стоимости — так называемый пишут "Известия", ссылаясь на Банк России.

Маркетплейс, который ЦБ запустит в ближайшие месяцы, позволит россиянам оформлять финансовые продукты, не посещая офисы банков и других финансовых организаций, подчеркнули в регуляторе, пишет газета. Он будет работать через витрины-агрегаторы уже существующих порталов. Взаимодействие между клиентом и продавцом финуслуги обеспечивают специальные платформы. В Банке России сообщили, что с 27 августа в реестр операторов финансовых платформ включены Мосбиржа и "ВТБ Регистратор", на базе которых будут предлагаться вклады и облигации. Сейчас документы готовит спецдепозитарий "Инфинитум", который обеспечит продажу паев ПИФов, добавили в ЦБ. Сайт-агрегатор "Банки.ру" готов к запуску всероссийского маркетплейса с 1 октября, сообщила "Известиям" гендиректор портала Динара Юнусова. К нововведению ЦБ на портале относятся положительно: население сможет удобно и быстро оформлять дистанционные услуги, а конкуренция среди финорганизаций должна повысить качество услуг. В "Сравни.ру" "Известиям" сообщили, что проект находится в высокой степени готовности с точки зрения клиентского пути.

В регуляторе провели аналогию финансового маркетплейса с крупным интернет-магазином: в "корзину" складываются товары от разных производителей и оплачивается всё сразу в пару кликов. Планируется, что сервис будет бесплатным для клиентов. Получить услугу можно будет даже в той кредитной организации, которая не представлена в регионе проживания клиента.

С 1 сентября начал работу регистратор финансовых трансакций (РФТ) — система для хранения данных о заключенных сделках, подчеркнули в ЦБ. По запросу клиенту будут предоставляться выписки из реестра для использования в качестве юридически значимой информации, например получения визы для зарубежных поездок. С помощью РФТ россияне также смогут видеть информацию по всем заключенным сделкам по принципу «одного окна», а выписку из него можно будет получить на сайте госуслуг.

В ближайший месяц запуск маркетплейса планируется в тестовом режиме для ограниченного круга пользователей (friends&family) в двух десятках регионов, сообщил "Известиям" представитель Мосбиржи. В перспективе с помощью маркетплейса ЦБ можно будет оформить инвестиционные, кредитные, страховые продукты. Сейчас более 10 банков-партнеров уже работают над подключением к платформе, подчеркнули в пресс-службе Мосбиржи. Среди них — Газпромбанк, "Дом.РФ" и "Зенит", рассказали изданию в этих кредитных организациях.

Предложение услуг через маркетплейс может увеличить клиентскую базу, считают в Промсвязьбанке. В кредитной организации предполагают, что благодаря платформе потребители будут выбирать не бренд, а более выгодные условия.

В то же время ВТБ, Росбанк, МКБ и Абсолют Банк пока только рассматривают размещение продуктов на маркетплейсе ЦБ.