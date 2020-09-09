ФНС сама найдет все ваши вклады и подсчитает налог на доход

9 сентября. FINMARKET.RU - Налоговая служба объяснила, как будет работать налог на доходы от банковских вкладов: налоговики сами соберут информацию обо всех вкладах гражданина во всех банках, определят налоговую базу и рассчитают, сколько денег необходимо заплатить в бюджет, пишут "Ведомости".

Обложить налогом доходы от вкладов свыше 1 млн руб. впервые предложил президент Владимир Путин в ходе своего мартовского телеобращения к россиянам. 1 апреля он уже подписал принятый Госдумой соответствующий закон. По нему налог на доход от банковских вкладов будет начислен по итогам 2021 г. с обязательством уплатить его до 1 декабря 2022 г. "Налоговая база будет определяться как превышение суммы доходов в виде процентов, полученных гражданином в течение года по всем вкладам и остаткам на счетах в банках, над суммой процентов, рассчитанной как произведение 1 млн руб. на ключевую ставку Банка России, действующую на первое число налогового периода", – поясняет

Например, гражданин положил на депозит 1,4 млн руб. под 6,2% годовых. Тогда доход с суммы вклада налогоплательщика за 2021 г. составил 86 800 руб. (1,4 млн руб. х 6,2%). Необлагаемый процентный доход – 42 000 руб. (1 млн руб. х 4,2% – если предположить, что на 1 января 2021 г. ключевая ставка Банка России сохранится на сегодняшнем уровне). Тогда налогооблагаемый доход составит 44 800 руб. (86 800 – 45 000), а сумма налога – 5824 руб. (44 800 х 13%), приводит пример расчета газета.

Если у налогоплательщика несколько вкладов в банках, то ставка 13% применяется к разнице между суммой доходов по всем вкладам за год и необлагаемым процентным доходом, который остается неизменным (для этого примера – 42 000 руб.). Другими словами, весь процентный доход от вклада будет уменьшен на доход от 1 млн и уже на остаток будет начислен НДФЛ, объясняет налоговая служба. Не платить смогут только те, у кого сумма вкладов не превышает 1 млн руб., ставка по депозитам менее 1% годовых, а также владельцы счетов эскроу, говорится в разъяснении ФНС.

Закон не раз подвергался критике. Так, сообщалось, что после объявления о новом налоге многие вкладчики поспешили забрать свои деньги из банков. Самипри этом не сообщают о том, что столкнулись с какими-то сложностями при подготовке к исполнению закона, которая заключается в передаче сведений о счетах клиентов в налоговую службу. "На основании этих сведений будет формироваться сводное налоговое уведомление для уплаты налога вместе с имущественными налогами"», – поясняет ФНС.

Если раньше для доступа к таким сведениям требовались веские основания, то теперь данные о процентных доходах, а значит, и о размере сбережений любого лица будут передаваться в налоговые органы регулярно, отмечают эксперты.