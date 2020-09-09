Бюджетная консолидация будет быстрой и относительно мягкой

9 сентября. FINMARKET.RU - Накануне внесения в правительство проекта бюджета на 2021–2023 годы предполагается, что "бюджетная консолидация", реализуемая в нем Минфином, будет быстрой и относительно мягкой, пишет "Коммерсант". В распоряжении газеты оказались материалы рабочих групп правительственной комиссии по бюджетным проектировкам, в конце августа — начале сентября фактически завершившей работу над бюджетом перед внесением его в правительство.

Как указывает "Ъ", сокращение расходов в реальном выражении ждет бюджет лишь в 2022 году, номинально они должны немного вырасти. Коррекция Минэкономики прогноза на 2021–2023 годы и сокращение части расходов дают бюджету возможность потратить дополнительные 543 млрд руб. в 2021 году, 424 млрд руб. в 2022 году и 725 млрд руб. в 2023 году. Кроме этого, Белый дом резервирует на 2021 год 739 млрд руб. на план восстановления экономики и необычно активно перераспределяет на текущие нужды средства закрытых и непрозрачных статей бюджета.

Министр финансов Антон Силуанов вчера подтвердил на сессии Московского финансового форума, что фактически бюджет готов. Глава Минфина объявил о размере дефицита на 2021 год (около 4%) и указал на значимые перераспределения расходов внутри самого бюджета, отмечает издание.

Как следует из документов, на которые ссылается "Ъ", версия бюджетного прогноза Минэкономики утверждена де-факто, 26 августа подкомиссия комиссии по проектировкам утвердила следующие параметры бюджета на три года на этом основании: доходы на 2021 год — 18,745 трлн руб., расходы — 21,501 трлн руб., дефицит — 2,755 трлн руб. В 2022 году доходы — 20,63 трлн руб., расходы — 21,88 трлн руб. (в том числе 547 млрд руб. условно утвержденные), дефицит — 1,251 трлн руб. На 2023 год плановые доходы — 22,253 трлн руб., расходы — 23,666 трлн руб. (1,183 трлн руб.— условные), дефицит — 1,412 трлн руб.