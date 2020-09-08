На АЗС запретят продажу неавтомобильного топлива

8 сентября. FINMARKET.RU - В России намерены запретить торговлю всеми видами неавтомобильного топлива на. Как пояснили "Известиям" в пресс-службе Минпромторга, сейчас в России отсутствует прямой запрет на продажу судового и печного топлива на АЗС.розничной торговли в РФ регулируются постановлением правительства от 19 января 1998 года, оно утрачивает силу 1 января 2021 года. В документе не были указаны правила торговли топливом, они пояснялись сначала в нормах технической эксплуатации АЗС, разработанных Минэнерго, а позднее в требованиях ГОСТа (58404-2019), который носит рекомендательный характер. В связи с этим на данный момент АЗС могут открыто продавать неавтомобильное топливо, а в некоторых случаях они выдают его за дизель, обманывая автовладельцев.

Теперь же регулирование могут ужесточить. Минпромторг подготовил новый проект постановления правительства, вскоре он может быть рассмотрен кабмином. С документом ознакомились "Известия". Среди прочих положений в нем указано требование к торговле на АЗС, согласно которому на заправках "допускается продажа только автомобильного бензина и дизельного топлива". Таким образом, будет запрещена реализация судового, печного топлива и иных нефтепродуктов, не относящихся к категории автомобильного бензина и дизельного топлива.

В Росстандарте сообщили "Известиям", что поддерживают инициативу и считают ее необходимой и своевременной. Там подчеркнули, что зачастую на АЗС судовое маловязкое или печное топливо и разного рода суррогат реализуются под видом жидкого автомобильного топлива.

Об этом же говорит и вице-президент Независимого топливного союза (НТС) Дмитрий Гусев. По его информации, некоторые недобросовестные предприниматели идут на мошеннические схемы, подделывают документацию на нефтебазах и продают неавтомобильное топливо под видом дизеля. "В итоге государство теряет неуплаченный акциз, а потребитель рискует своим автомобилем", - отметил Гусев.

При использовании судового и печного топлива возможен выход из строя и поломка автотранспорта, а автовладельцы вынуждены нести дополнительные материальные издержки. Оборот "заменителей" автомобильного топлива также негативно отражается на добросовестных игроках, добавили в Росстандарте.

По словам председателя правления межрегионального общественного движения "Народный контроль" Алексея Смирнова, зачастую на стеле АЗС не отображена информация о реализуемом дистилляте, лишь получив чек, можно узнать, что автомобиль заправлен судовым топливом.