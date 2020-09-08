Рынок телемедицины растет гигантскими темпами

8 сентября. FINMARKET.RU - Вынужденная изоляция в период пандемии коронавируса подстегнула развитие рынка телемедицины, который стал одним из самых перспективных сегментов для инвестирования, рассказали "Российской газете" в пресс-службе VEB Ventures (дочерней компании ВЭБ.РФ).

"Рынок телемедицинских услуг развивается очень быстро. По нашим оценкам, среднегодовой темп прироста в ближайшие пять лет составит около 116%. И если за 2019 год объем российского телемедицинского рынка оценивается в 1,5 миллиарда рублей, то мы ожидаем, что к 2025 году он может вырасти более чем в 60 раз, достигнув 96 миллиардов рублей", - отмечают в VEB Ventures. При этом в компании отмечают, что драйвером роста станет не один только эффект низкой базы, но и доступ широкого круга пациентов к услугам телемедицинских платформ.

Что касается венчурных инвестиций в телемедицину, только в России за последние три года их объем составил около двух миллиардов рублей. При этом в нашей стране, как и во всем мире, рост объема инвестиций в цифровое здравоохранение вырос на 72% за первый квартал 2020 года. Во время пандемии именно телемедицинские компании демонстрировали активный рост, несмотря на падение всех рынков.

В VEB Ventures также отметили, что считают важным включение телемедицины в ОМС, где сейчас сосредоточено до 85% средств, расходуемых в России на здравоохранение, поскольку она позволяет решить ключевые задачи нацпроекта "Здравоохранение", а именно рост доступности медицинских услуг и разгрузку врачей первого звена.

Как сообщили "РГ" в Минздраве, первые телемедицинские консультации по полису ОМС стали доступны в ряде регионов в июле этого года.

Телемедицинские сервисы пользуются все большим интересом и у частных клиник, постепенно становясь востребованной и даже обязательной сервисной услугой современного медицинского учреждения. Подтверждают спрос на услуги телемедицины и страховые компании.

Повышенный спрос на удаленные медицинские консультации выявил и слабые места существующей в России телемедицинской системы. Во-первых, не все нуждающиеся могут воспользоваться удаленной услугой. В настоящее время доступ к интернету есть в 95% медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения. Во-вторых, к оказанию телемедицинских услуг оказались готовы далеко не все врачи. Некоторые из них с трудом справлялись с наплывом телепациентов.