Бюджет получил незапланированные доходы

8 сентября. FINMARKET.RU - Объем реально поступающих доходов в федеральныйсущественно расходится с прогнозными показателями, прописанными в законе о бюджете, выяснили специалисты Счетной палаты. Об этом свидетельствуют как поступления в течение финансового года не учтенных в прогнозе доходов, так и существенные объемы недоисполнения или перевыполнения установленных прогнозных значений, отмечается в заключении Счетной палаты (СП) о результатах проверки исполнения федерального бюджета за 2019 г.

"В федеральный бюджет в 2019 г. поступило 52 вида доходов, не учтенных в прогнозе, на общую сумму 11,2 млрд руб. и не поступило 15 видов доходов, учтенных в прогнозе, на общую сумму 1,4 млрд руб.", - сообщили "Ведомостям" в СП. Представители ведомства уточняют, что в 2019 г. по 35 главным администраторам доходов федерального бюджета (из 85) отклонения от прогноза исполнения по доходам составили более целевого показателя в 15%: от недоисполнения на 88,3% и до перевыполнения в 4 раза. "Все ведомства перевыполнили план по доходам, - подчеркивается в отчете Счетной палаты. - Минэкономразвития превысило прогноз на 23,6%, исполнивв сумме 2,4 млрд руб.

Почти 99% составили поступления от возврата остатков субсидий юрлиц и межбюджетных трансфертов. Минфин перевыполнил план по доходам на 11,4% (393,4 млрд руб.). Причем министерство в утвержденном перечне не указало семь источников доходов, что не соответствует установленным правилам". Перевыполнение показателей в основном было связано с получением дополнительных доходов от использования имущества, штрафов, платы за госуслуги, с возвратом в казну неосвоенных остатков межбюджетных трансфертов. Лидером по возвратам в прошлом году стало Минвостокразвития, которое в 4 раза превысило прогнозные показатели по доходам в бюджет.

Основными причинами недоисполнения доходов стали неполные возвраты в бюджет начисленных в предыдущие годы штрафов и остатков не использованных ранее субсидий и межбюджетных трансфертов.

В Счетной палате полагают, что причиной отклонений от прогнозных показателей стало недостаточно качественное планирование. По многим доходам - от аренды или продажи госимущества до предоставления платных госуслуг - прогнозируются некие усредненные показатели, которые часто сильно расходятся с фактическими.