НПФ меняют свои страховые правила

8 сентября. FINMARKET.RU - Крупнейшие негосударственные пенсионные фонды (НПФ) приводят редакции страховых правил в соответствие с типовыми документами, утвержденными ЦБ РФ в прошлом году. Особенность документов заключается в том, что в них записана возможность заключения договоров об обязательном пенсионном страховании (ОПС) в электронной форме, пишет "Коммерсант". Со сторонытакой договор заверяется усиленной квалифицированной электронной подписью (КЭП), а со стороны будущего клиента - или КЭП, или простой электронной подписью (ПЭП).

Договор об ОПС должен прийти в Пенсионный фонд России (ПФР) в течение одного месяца именно в бумажном формате, на что указывает формулировка о необходимости подачи "экземпляра вновь заключенного договора". Именно так сейчас трактуют соответствующий действующий приказ Минздравсоцразвития в ПФР. Издание нового акта, согласно закону об НПФ, отнесено к компетенции Банка России.

Ранее банк ВТБ, мажоритарный акционер "ВТБ Пенсионного фонда", обращал внимание ЦБ и Минтруда, что действующий порядок уведомления ПФР "исключает возможность заключения договора об ОПС в электронном виде" и лоббировал соответствующее изменение нормативного акта. Однако формулировка до сих пор сохранена.

Также существует риск увеличения неправомерных переводов при использовании гражданами для подписи договоров ПЭП, считают в ПФР, так как такая подпись "не прикрепляется неразрывно к подписываемому документу, не становится частью документа". В этом случае "вся ответственность за наличие такой подписи на договоре ложится на фонд, вторую сторону договора", отмечают в ПФР.