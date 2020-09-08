Число работников малого бизнеса к 2024 году составит 23,5 млн

8 сентября. FINMARKET.RU - Правительство понизило планку по главному целевому показателю нацпроекта МСП - количеству занятых в малом и среднем бизнесе. К 2024 году их число должно достигнуть 23,5 млн человек, то есть на 1,5 млн меньше, чем планировалось изначально.

В июле Владимир Путин поручил правительству в течение трех месяцев скорректировать целевые показатели нацпроектов в связи с пандемией, продлив срок их реализации до 2030 года.

Согласно новым материалам к нацпроекту, правительство изменило цель по численности занятых в МСП. Так, в 2021 году количество работников малого и среднего бизнеса (включая индивидуальных предпринимателей) должно достигнуть 21,7 млн человек, в 2022-м - 22,3 млн, в 2023-м - 22,9 млн, а в 2024-м - 23,5 млн. Ранее предполагалось, что к концу 2024 года в МСП будет трудиться 25 млн человек, а на сегодня в этом сегменте числится 21 млн работников, сообщили "Известиям" в Минэкономразвития.

по количеству занятых были скорректированы из-за изменения ситуации в экономике: ударные темпы восстановления после коронакризиса не ожидаются, пояснил "Известиям" источник, близкий к правительству. По последней версии макропрогноза Минэкономразвития, рост ВВП в ближайшие годы не будет высоким, поэтому и цели нацпроектов чисто математически становятся менее амбициозными, резюмировал он.

В рамках нацпроекта МСП кабмин поставил новые задачи и по числу зарегистрированных фирм: в 2021 году их прирост должен составить 836 тыс. организаций, в 2022-м компаний МСП станет больше на 911 тыс., в 2023-м - на 987 тыс., а в 2024-м - на 1 млн. При этом планируется отслеживать и долговечность их существования: в документах к нацпроекту содержатся ориентиры по количеству новых компаний, которые смогли продержаться хотя бы до конца года, в котором были созданы. По замыслу правительства их число должно ежегодно увеличиваться - с 677 тыс. в 2021 году до 860 тыс. в 2024-м.

Кроме того, нацпроект задаст ориентиры по выручке компаний из сектора МСП. Ежегодный прирост оборота должен составлять не менее 3%. При этом в 2020 году на фоне пандемии выручка субъектов МСП упадет только на 3,5%, следует из документов. Указан в них и объем консолидированной финансовой поддержки, которую должны получить представители малого бизнеса. В следующем году она составит 881 млрд рублей, в 2022-м - 887 млрд, в 2023-м - 912 млрд, а в 2024-м - 914 млрд рублей.

При этом такие целевые показатели верхнего уровня, как увеличение доли малого и среднего предпринимательства в ВВП до 32,5% к концу 2024 года и рост доли несырьевого экспорта МСП до 10%, в материалах не упоминаются.