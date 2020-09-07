В России могут ограничить создание аптечных сетей

7 сентября. FINMARKET.RU - В Госдуме к первому чтению готовится законопроект, предлагающий ограничить монополию аптечных сетей, пишет "Российская газета". Как рассказали изданию в Совете Федерации, до начала работы осенней сессии нижней палаты парламента на региональных площадках проходят общественные обсуждения инициативы, подготовленной группой депутатов Государственной Думы и членов Совфеда. Парламентарии уверены, что соседство нескольких аптек на одной территории или в небольшом населенном пункте - вовсе не гарантия развития здоровой конкуренции. Еслипринадлежат одной или двум сетям, то цены в них одинаковые. Кроме того, сетевики диктуют цены и независимым участникам рынка. По экспертным оценкам, в 2018 году более 50% лекарств было продано через 10 аптечных сетей.

Зампредседателя Комитета Совета Федерации по социальной политике Татьяна Кусайко напомнила "РГ", что для торговых сетей существуют ограничения по присутствию на конкретной территории. Аптечныепод такие ограничения не подпадают. Этот пробел предлагается устранить. В рассматриваемом законопроекте предлагается блокировать монополию одной аптечной сети, если она начинает занимать более 20% рынка лекарственных препаратов в одном населенном пункте.

Помимо этого, предлагается создавать передвижные аптечные пункты. "Это поможет решить проблему лекарственного обеспечения жителей населенных пунктов, где отсутствуют стационарные аптечные организации. Другими словами, передвижные аптечные пункты должны обеспечивать всеми необходимыми лекарствами жителей удаленных территорий, где зачастую невозможно открыть привычную нам аптеку из-за дефицита фармацевтов или отсутствия подходящих помещений", - уточнила Татьяна Кусайко.

Авторы законопроекта также уверены, что необходимо законодательно обязать фармацевтов сообщать покупателям о наличии дешевых аналогов запрашиваемого лекарства.