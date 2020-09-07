Банки аннулировали 15 тыс. заявлений на кредитные каникулы

7 сентября. FINMARKET.RU - В августеаннулировали около 15 тыс. заявлений на кредитные, которые весной ввел президент для пострадавших из-за пандемии COVID-19. Проблема заключается в том, что заемщики в течение 120 дней не подтвердили право на льготу, пишут "Известия", ссылаясь на данные Центробанка.

К 26 августа банки получили свыше 370 тыс. заявлений на предоставление кредитных каникул по 106-ФЗ, следует из данных ЦБ. В то же время к этому моменту только системно значимые кредитные организации аннулировали около 15 тыс. запросов на общую сумму 6,8 млрд рублей, гласит статистика Банка России. Это порядка 4% от всех заявок.

Теперь финансовые организации могут потребовать разового внесения всех просроченных платежей или начислить пени и ухудшить кредитную историю, пояснили юристы. В банках издание уверили, что напоминают клиентам о предоставлении документов по почте, СМС и телефону, но некоторые граждане не хотят идти на контакт.

У граждан есть 90 дней на предоставление документов, подтверждающих сокращение дохода на 30% по сравнению со средним показателем за прошлый год. Закон предусматривает еще месяц, если непредвиденные обстоятельства помешали предоставить подтверждение в срок, напомнили "Известиям" в Банке России. В регуляторе пояснили: большинство россиян обращались за каникулами в первой половине апреля, и максимум к августу они должны были направить кредиторам все необходимые документы, иначе каникулы отменялись.

В практике ЦБ в основном банки идут навстречу заемщикам: предоставляют клиентам кредитные каникулы, даже если их доход снизился менее чем на 30%; отменяют каникулы, но не начисляют штрафы; переводят получателей ссуд на внутренние программы реструктуризации. Однако, по информации ряда кредитных организаций, некоторые подавшие заявления на эту меру поддержки вообще не выходят на связь, пишут "Известия".

В Банке России напоминают: финорганизациям следует учесть все обстоятельства клиентов, а гражданам — принимать во внимание, что намеренное неисполнение взятых на себя долговых обязательств впоследствии может обернуться серьезными проблемами для кредитной истории..