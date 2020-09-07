Розничные банки активно продают "просрочку"

7 сентября. FINMARKET.RU - Розничныеза период пандемии продали коллекторам на 60% больше просроченной задолженности, чем годом ранее. В то же время универсальные крупные банки, напротив, сократили продажу долгов, пишет "Коммерсант", ссылаясь на отчет агентства "Национальные кредитные рейтинги" (НКР). Агентство проанализировало на основе отчетности розничных банков, насколько активно они в период пандемии продавали коллекторам проблемные долги. Речь идет о банках, у которых более 50% активов представлено розничным кредитным портфелем. По оценкам НКР, за апрель—июль кредиторы переуступили коллекторам кредиты объемом 45 млрд руб., это на 60% превышает результаты того же периода 2019 года.

Прогнозы продажи долгов по итогам года разнятся в зависимости от сегмента рынка, отмечает газета. По оценке НКР, до конца года она снизится, поскольку острая фаза пандемии позади, хотя и останется выше прошлогодних значений. Готовясь к отмене регуляторных послаблений с 1 июля 2021 года, банки могут начать выставлять на продажу реструктурированные кредиты, по которым не ожидают восстановления платежной дисциплины заемщиков. Президент СРО НАПКА Эльман Мехтиев, мнение которого приводит "Ъ", ожидает, что по итогам года объем предложений на рынке цессии будет на уровне 2019 года и составит 395–400 млрд руб.