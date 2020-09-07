Устойчивость рунета теряет позиции в рейтингах

7 сентября. FINMARKET.RU - Россия потеряла две позиции в рейтинге устойчивости национальных сегментов интернета, опубликованных компанией Qrator Labs.в новом исследование заняла 13-е место (до этого - 11-е место) среди 249 возможных.

Отчет Qrator Labs представляет собой результаты исследования влияния возможных сбоев сетей системообразующих операторов связи на глобальную доступность национальных сегментов Интернета.

В России, как и ранее, таким оператором выступает "Ростелеком". Сбой в его работе приведет к тому, что 5,08% сетей российского интернета будут недоступны, пишет "Коммерсант", приводящий данные Qrator Labs.

Повысить устойчивость сегментов интернета может использование сетевыми операторами наряду с протоколом IPv4 (Internet Protocol version 4; создан в 1981 году) более продвинутой версии IPv6 (создана в 1996 году), считают эксперты. В мире чуть больше 30% пользователей работают по новому протоколу, в России же этот показатель немногим превышает 5%, омтечает "Ъ".

"В 2020 году позитивная глобальная тенденция к повышению надежности и общей доступности сетей во всем мире сохраняется. Число стран с высокой степенью отказоустойчивости, где сбой сетей системообразующих операторов связи затрагивает менее 10% автономных систем региона, второй год подряд увеличивается на 5. В этом году оно достигло в общей сложности 40, - комментирует Артем Гавриченков, технический директор Qrator Labs. - Однако самый важный факт, который следует отметить, - это значительные улучшения в надежности и IPv4, и IPv6. Более того, в будущем неизбежен момент, когда новая версия протокола IP займет лидирующие позиции и в нашем рейтинге станет основной".

"Надежность IPv6, даже с учетом частичной доступности, выглядит лучше, чем у IPv4. Средняя доля сетей, теряющих глобальную доступность при отказе одного оператора связи, составляет 36,22% для IPv4 и 28,71% для IPv6. При этом, к сожалению, степень внедрения IPv6 в странах в два раза ниже, чем в случае с IPv4: современной версии протокола предстоит пройти еще долгий путь до полного развертывания на сетях операторов связи", - резюмирует Артем Гавриченков, цитируемый в сообщении Qrator Labs.