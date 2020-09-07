Покупательная способность россиян снизилась во 2-м квартале до минимума за 10 лет

7 сентября. FINMARKET.RU - Во втором квартале 2020 г. по 12 из 24 основных продуктов питания был достигнут минимум покупательной способности, указывается в обзоре, опубликованном Центром развития НИУ ВШЭ, рассмотревшего динамику покупательной способности денежных доходов населения за последние 10 лет (с 2011 по 2020 гг.).

"Если рассматривать период не с 2011 по 2020 гг. (методика Росстата), а с 2013 по 2020 гг., то во втором квартале 2020 г. был достигнут минимум покупательной способности населения по 15 основным продуктам питания из 24", - считают в ВШЭ.

Как указывается, среди этих продуктов белый и ржаной хлеб, говядина, рыба, молоко, масло сливочное, чай черный.

По одному основному продукту питания во втором квартале 2020 г. был достигнут долгосрочный максимум покупательной способности денежных доходов, но, как отмечается в обзоре, "к сожалению, это один из самых неполезных для населения продуктов – сахар".

Так, во втором квартале 2020 г. покупательная способность денежных доходов населения выросла только по 3 основным продуктам питания: капусте – на 74%, сахару-песку – на 16,1% и моркови – на 10,6%.

По остальным основным продуктам питания наблюдалось снижение покупательной способности населения от 1% по свинине до 25% по яблокам.

"... Минимумы покупательной способности денежных доходов населения достигнут по чаю, белому хлебу и сливочному маслу. Со щами ситуация чуть лучше: небольшой рост цен на свинину компенсировался снижением цен на овощи. А наиболее доступным, похоже, стал набор продуктов для салата из белокочанной капусты из "Книги о вкусной и здоровой пище", - пишут авторы обзора.

Россияне обеднели, отмечается в исследовании ВШЭ. Отношение среднедушевых денежных доходов к величине прожиточного минимума в среднем на душу населения во втором квартале 2020 г. достигло минимума за последние 10 лет (с 2011 по 2020 гг.), составив 286,5%.

"При этом значение данного показателя могло быть еще ниже, но, согласно расчетам Минтруда, повышение прожиточного минимума во втором квартале 2020 г. по отношению ко второму кварталу 2019 г. было ниже, чем средняя инфляция, рассчитанная по всем потребительским товарам: прирост прожиточного минимума в среднем на душу составил 2,5% (для трудоспособного населения – 2,2%, для пенсионеров – 2,0%), ИПЦ, по данным Росстата, составил 3,1%, ИПЦ на продовольственные товары – 3,6%", - указывается в обзоре.

Во втором квартале 2020 г. отношение среднедушевых денежных доходов к величине прожиточного минимума в среднем на душу населения достигло минимума за последние 10 лет (с 2011 по 2020 гг.), составив 286%.

По оценкам на основе опросов НИУ ВШЭ в мае-июне 2020 г., 23% респондентов отметили, что после начала пандемии у них сократилась заработная плата, 15% опрошенных полностью или частично лишились премий и бонусов, 9% были переведены на неполный рабочий день или неполную рабочую неделю, около 12% были отправлены в вынужденные отпуска.

Эксперты также отмечают, что данные о поступлении НДФЛ в бюджетную систему Российской Федерации показывают, что объем поступившего в бюджетную систему НДФЛ сократился во втором квартале 2020 г. по сравнению со вторым кварталом 2019 г. на 10,3% (в апреле снизился на 18,6% год к году, в мае – на 13,9%, в июне увеличился на 2,8%). "Это вызывает вопросы относительно статистики заработной платы, - пишут эксперты ВШЭ.

По данным Росстата, среднемесячная начисленная заработная плата работников по полному кругу организаций в апреле 2020 г. снизилась на 3,2% по сравнению с мартом, а потом начала расти (на 2,9% в мае и 2,7% в июне). В итоге во втором квартале 2020 г. номинальная зарплата выросла на 4,9% по сравнению с первым кварталом 2020 г. и на 4,8% по отношению к второму кварталу 2019 г. Реальная заработная плата во втором квартале 2020 г. увеличилась на 3,3% по отношению к первому кварталу 2020 г. и на 1,6% по сравнению со вторым кварталом 2019 г.

Реальный размер назначенных пенсий вырос в первом полугодии 2020 г. на 3% по сравнению с первым полугодием 2019 г.

Устранение сезонности (в показателях Росстата) показывает, что реальные, едва начавшие с 2019 г. отталкиваться от дна, упали во втором квартале текущего года на 8,8% по отношению к первому кварталу (при этом реальные располагаемые доходы так и не начали расти после падения в кризис 2015–2016 гг.). Спад наблюдался во всех компонентах доходов, но наибольший вклад внесло обрушение доходов от предпринимательской деятельности на 41% к первому кварталу, указав на социальную группу, понесшую наибольший урон от кризиса. Сильно сказалось на падении реальных доходов снижение оплаты труда на 3%, социальных выплат на 6% и прочих доходов на 13%.

"Рост заработной платы работников организаций во втором квартале 2020 г. в номинальном и реальном выражении (при незначительном снижении всей суммарной реальной оплаты труда) вызывает вопросы к статистике заработной платы. На фоне роста безработицы это, как минимум, требует объяснений. Тем более что соцопросы показывают падение заработных плат и доходов, а также рост неполной занятости и безработицы", - указывается в исследовании НИУ ВШЭ.