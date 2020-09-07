На модернизацию микроэлектроники в РФ нужно почти 800 млрд руб.

7 сентября. FINMARKET.RU - Развитие отечественной микроэлектроники потребует инвестиций в размере 798 млрд руб. до 2024 г., сообщают "Ведомости", ознакомившиеся с проектом дорожной карты по развитию отрасли (его разработал "Ростех"). План под названием "Новые поколения микроэлектроники и создание электронной компонентной базы" госкорпорация направила на рассмотрение в ведомства, которые должны рассмотреть дорожную карту до 15 сентября.

Под новым поколением микроэлектроники "Ростех" подразумевает чипы с топологическими нормами 65 (55) нм, 28 нм, 14 нм. Другой технологией, которую планируется разработать и производить в России, станут твердотельные накопители данных с топологической нормой 25–30 нм.

Как пишут "Ведомости", дорожная карта не предполагает закупок оборудования у иностранных компаний. Исходя из документа, "Ростех" планирует развивать эти технологии самостоятельно на мощностях дочерних предприятий.

В рамках поставленных задач средства государства составят 615 млрд руб., внебюджетные средства - 102,6 млрд руб., из которых "Ростех" сам готов вложить 30 млрд руб.

Многомиллиардные инвестиции приведут к тому, что объем экспорта российской микроэлектроники нового поколения может достигнуть 20,4 млрд руб. к 2024 г., а к 2030 г. – 48,8 млрд руб., говорится в документе. Внутренний рынок решений на базе новых поколений микроэлектроники к 2024 г. должен составить 466 млрд руб.

Озвученные планы и технологии на сегодняшний день с натяжкой можно назвать передовыми, а к 2024 г. они будут морально устаревшими, говорит человек, близкий к одной из компаний – производителей полупроводников (его мнение также приводят "Ведомости". По его словам, очевидно, что в современных условиях невозможно освоить такие технологии без международной кооперации.

В дорожной карте ставка делается на внутренний рынок микроэлектроники. Но в микроэлектронике ставка на внутренний рынок заводит в тупик, отмечает исполнительный директор Ассоциации разработчиков и производителей электроники Иван Покровский.