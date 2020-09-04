В августе в РФ зафиксирована нулевая инфляция

В России в августе зафиксирована нулевая инфляция, сообщил Росстат. Аналитики ожидали дефляцию в 0,1%. В годовом выражении инфляция в прошлом месяце ускорилась до 3,6%

4 сентября. FINMARKET.RU - В августе 2020 года потребительские цены не изменились после роста на 0,4% в июле, свидетельствуют данные Федеральной службы госстатистики (Росстата). В январе-августе цены выросли на 3%. Последний раз нулевая инфляция за месяц была отмечена в июне 2019 года.

В августе 2019 года была зафиксированав 0,2%, с начала года рост цен составил 2,4%.

Годовая инфляция в августе текущего года ускорилась до 3,6% после 3,4% в июле.

Согласно данным Росстата, продовольственные товары в прошлом месяце подешевели на 0,8%, непродовольственные товары подорожали на 0,4%, услуги - также на 0,4%.

В 23-х субъектах Российской Федерации отмечался рост потребительских цен. В наибольшей степени - в республиках Алтай и Дагестан, Камчатском и Краснодарском краях, Амурской области - на 0,4% в связи с подорожанием товаров в Камчатском крае - на 0,6% и услуг в республиках Алтай и Дагестан, Краснодарском крае и Амурской области - на 1,2-3,1%.

В Москве цены в среднем за месяц не изменились, в Санкт-Петербурге - снизились на 0,1% (с начала года прирост цен составил 2,6% и 2,9% соответственно).

Аналитики в августе ожидали месячную дефляцию на уровне 0,1% на фоне сезонного падения цен на овощи и фрукты, что означало бы ускорение годовой инфляции до 3,5% (в прошлом году в августе дефляция составила 0,2%).

При этом аналитики еще не успели учесть в своих прогнозах последнее ослабление рубля и его возможное давление на инфляцию, вызванное ростом геополитической напряженности и потенциальных санкций в отношении России из-за ситуации вокруг российского оппозиционера Алексея Навального.

Консенсус-прогноз по инфляции на 2020 год по сравнению с опросом месячной давности несколько снизился и равняется 3,8% (3,9% по опросу месяц назад), на 2021 год - снизился до 3,5% с 3,7%. Консенсус укладывается в интервальный прогноз ЦБ по инфляции на 2020 год (3,7-4,2%) и на 2021 год (3,5-4,0%).

В августе значительное влияние на динамику цен на продовольственные товары оказало удешевление плодоовощной продукции. Так картофель подешевел на 19,6%, помидоры - на 15,6%, лук - на 14,9%, виноград - на 14,6%, яблоки - на 11,9%, огурцы - на 9,7%, капуста белокочанная - на 9,2%, морковь - на 9,1%. Вместе с тем наблюдался рост цен на апельсины - на 14,1%, овощи замороженные - на 0,6%, сухофрукты - на 0,4%.

Цены на овощи и фрукты снизились во всех субъектах Российской Федерации, кроме Камчатского края (рост на 1,8%). В 34 субъектах снижение цен составило 9,0% и более, в том числе в Курской области - 18,4%, в Ярославской - 13,3%.

Среди прочих наблюдаемых продовольственных товаров подешевели: пшено - на 1,5%, яйца куриные - на 1,0%, кальмары мороженые - на 0,7%, рыба мороженая разделанная (кроме лососевых пород) и молоко стерилизованное - на 0,6%, мясо кур, печень говяжья, сельдь соленая, крупа гречневая, смеси сухие молочные для детского питания, зефир, пастила, кофе и коньяк - на 0,2%.

Заметный рост потребительских цен отмечался на сахар-песок - на 2,8%. Подорожание на 3,0% и более отмечалось в 32-х субъектах РФ (кроме автономных округов, входящих в состав области). Более всего сахар-песок подорожал в Республике Крым и Пермском крае на 7,4% и 6,6% соответственно. Одновременно в 7 субъектах сахар-песок подешевел на 0,1% и более, в том числе в Чукотском автономном округе - на 1,7%.

Также наблюдалось увеличение цен на свинину - на 1,4%, баранину (кроме бескостного мяса) - на 1,0%, консервы рыбные в томатном соусе, национальные сыры и брынзу - на 0,9%, икру лососевых рыб отечественную, консервы овощные, масло оливковое - на 0,8%.

Тарифы на жилищно-коммунальные услуги в России затекущего года выросли на 0,3%, за 8 месяцев - на 3,2%.

Цены на бензин в августе увеличились на 0,3%. С начала года рост составил 2,1%

В августе снизились цены на газовое моторное топливо - на 1,2%, туфли женские летние - 0,8%, флеш-накопители USB - на 0,6%, компьютеры планшетные - на 0,4%.

Из непродовольственных товаров существенно подорожали термометры медицинские ртутные - на 4,5%. Увеличение цен на 5,2% и более зафиксировано в 19 субъектах Российской Федерации, самое значительное в Орловской области - на 48,1% и Чеченской Республике - на 33,5%.

Из наблюдаемых товаров, входящих в рекомендуемый перечень непродовольственных товаров первой необходимости, выросли цены: на мыло хозяйственное - на 0,7%, мыло туалетное - на 0,6%, бумагу туалетную, спички - на 0,4%, пеленки для новорожденных - на 0,3%, подгузники детские - на 0,2%, щетки зубные и сухие корма для домашних животных - на 0,1%. Вместе с тем снизились цены на порошок стиральный и пасту зубную - на 0,1%.

Из прочих непродовольственных товаров выросли цены: на ювелирные изделия - на 6,9%, книги детективно-приключенческого жанра - на 1,2%, свежесрезанные цветы - на 1,1%, легковые автомобили, компьютеры персональные переносные, телефонные аппараты стационарные, шкафы для платья и белья, наборы корпусной мебели, комплекты столовых приборов, бритвенные станки, ежедневные газеты, отдельные виды обуви для взрослых - на 0,7-0,9%.

В августе в группе услуг пассажирского транспорта заметно подорожал авиаперелет экономклассом - на 10,6%. Увеличение цен на 3,0% и более зафиксировано в 41 субъекте Российской Федерации, наибольшее в республиках Алтай и Северная Осетия-Алания - в 2,2 и 2,1 раза соответственно. Одновременно в 12 субъектах Российской Федерации (кроме автономных округов, входящих в состав области) отмечалось снижение цен на 0,2% и более, в том числе в Республике Марий Эл и Удмуртской Республике - на 4,4%.

Выросли цены на проезд: в купейных вагонах скорых фирменных и нефирменных поездов дальнего следования - на 1,0% и 1,5% соответственно, в такси - на 1,3%. В то же время проезд

в плацкартных вагонах скорых фирменных и нефирменных поездов подешевел на 0,3% и 0,1% соответственно.

В группе жилищно-коммунальных услуг отмечалось увеличение платы за газ сетевой - на 2,6%, а также за проживание в гостинице и студенческом общежитии - на 2,2% и 1,1% соответственно.

Абонентская плата за пакет услуг сотовой связи снизилась на 0,5%, стоимость билетов в кинотеатры, путевок в санатории на территории России - на 0,2%.