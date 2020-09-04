4 сентября. FINMARKET.RU - "МСП банк" выдал компании "Энергоэлемент" первый в Россиипод залог интеллектуальной собственности (ИС) – двух патентов на изобретения. За последний месяц это уже второй случай в нашей стране, когда кредит предоставляется под нестандартный залог. В середине августа отличился Экспобанк, выдавший первый в России кредит, обеспеченный криптовалютой – токенами блокчейн-компании Waves. Кредиты с нестандартными залогами будут появляться все чаще, пишут "Ведомости", ссылаясь на мнение экспертов.

"Энергоэлемент" – компания из "Сколково", производящая литий-ионные аккумуляторы нового типа, получила от "МСП банка" 4,3 млн руб. под 8,5% годовых. "Мы выиграли большой тендер на поставку тяговых литий-ионных аккумуляторов с постоплатой, и, чтобы выполнить свои обязательства перед заказчиком, нам потребовался кредит для закупки материалов, – рассказывает гендиректор "Энергоэлемента" Александр Логинов. – Кроме патентов, нам было нечего предложить банку, и я вспомнил про свою идею десятилетней давности – использовать для этих целей ИС, ведь наша компания владеет семью патентами. Мы указали в заявке два из них, и в течение месяца "МСП банк" одобрил нам кредит".

Роман Капинос, зампредседателя правления "МСП банка", отметил, что заявка на кредит под залог ИС не стала для банка неожиданностью. Банк России уже давно и целенаправленно развивает возможность финансирования субъектов малого и среднего предпринимательства под такие виды залогов и к тому же "МСП банк" раньше уже принимал ИС, хотя и в качестве дополнительного залога, отмечает он.

"Залог ИС оценивается путем оценки будущих денежных потоков, которые проистекают из потенциала рынка сбыта объектов ИС, – объясняет Капинос. – В целом рынок уже дозрел до подобных сделок с учетом бурно растущих высокотехнологичных проектов. И вне всякого сомнения,и особенно фонды будут принимать в залог права ИС. Если мы говорим о технологичных проектах, то ценность ИС в качестве залога состоит в том, что происходит привязывание заемщика к реализации проекта в конкретной локации с определенным финансированием, а также нивелирование рисков банка-кредитора".

Однако коллеги по банковскому цеху и эксперты разделяют оптимизм "МСП банка" не в полной мере, пишут "Ведомости". Управляющий директор рейтинговой службы Национального рейтингового агентства Сергей Гришунин считает, что справедливо оценить ИС очень сложно, при этом она может быть привязана к ключевым сотрудникам компании-заемщика и в случае их ухода может сильно подешеветь и даже исчезнуть. А кроме того, ИС подвержена высоким рискам – рыночным, технологическим, проектным и др. По его мненпию, "пока не появится устойчивая база для оценки подобных видов "мягкого капитала" эта практика не получит широкого распространения".

Заместитель директора департамента розничных клиентских решений и цифрового бизнеса Росбанка Лидия Каширина тоже настроена скептически. "Залог должен соответствовать стоимости кредита в течение всего срока его погашения, – отмечает она, – а оценить интеллектуальную собственность непросто, тем более на длительную перспективу. На наш взгляд, широкое распространение этой практики маловероятно, учитывая сложность и многообразие тематик ИС".

Председатель правления СДМ-банка Максим Солнцев подчеркивает, что с залогами в виде ИС "сопряжена масса нюансов, начиная от механизмов обеспечения, заканчивая механизмами востребования – по ИС они попросту отсутствуют". Поэтому, на его взгляд, в настоящий момент "практика с нестандартными залогами вызывает скорее умеренный скептицизм". Но вместе с тем он уверен, что в перспективе на банковском рынке будут появляться новые кредитные продукты с нестандартными залогами.

"Например, новые перспективные ниши – кредитование производителей сериалов, разработчиков мобильных игр и т. д., – говорит Солнцев. – Пока это довольно сложно. Но с каждым годом технологичные продукты, сопряженные с ИС, занимают все большую долю в ВВП. Так что в ближайшей перспективе банки обязательно научатся работать и с этим".