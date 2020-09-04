Банки начинают борьбу за самозанятых

4 сентября. FINMARKET.RU -начинают борьбу за новый тип зарплатных клиентов - самозанятых сотрудников крупных компаний. В частности, в последнее время состоялся ряд масштабных сделок с курьерскими службами - например, между "Сбермаркетом" и Тинькофф-банком, а также Delivery Club и банком "Веста". Компании переводят сотрудников в статус замозанятых с помощью банков, которые помогают в оформлении и получают комиссионные доходы за обслуживание, пишет "Коммерсант"

Как рассказали участники банковского рынка, Тинькофф-банк начал обслуживать часть курьеров "Сбермаркета" (сервис по доставке продуктов на дом, совместное предприятие Сбербанка и Mail.ru Group). В "Сбермаркете" и Тинькофф-банке эту информацию не прокомментировали, но и не опровергли. В сервисе лишь указали, что "для регистрации в качестве самозанятых курьеры и эксперты по закупкам" сами выбирают и используют различные банковские сервисы. Однако источники "Коммерсанта" в банках утверждают, что решение почти всегда остается за работодателем, а не за самозанятым.

Кроме того, курьеров Delivery Club (СП Сбербанка и Mail.ru Group) стал обслуживать банк "Веста". Работу с самозанятыми в банке считают перспективной и "наблюдают постоянный прирост клиентов", отметил председатель правления "Весты" Виктор Жидков.

Законодательство не ограничивает способы получения денежных средств от осуществления деятельности самозанятыми гражданами, а также не регламентирует порядок открытия расчетных счетов налогоплательщиками НПД, пояснили в ФНС. В целом информационный обмен с ФНС в отношении самозанятых осуществляют 16 банков. В Сбербанке сейчас обслуживается более 160 тыс. самозанятых, в Тинькофф-банке - более 100 тыс. человек. Другие игроки не раскрывают цифр.

Банки считают направление перспективным и разрабатывают новые продукты для самозанятых и их работодателей.