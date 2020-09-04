Правительство запретит снижать прожиточный минимум

4 сентября. FINMARKET.RU - Правительство планирует ввести запрет на понижение прожиточного минимума в регионах, пишут "Известия" с ссылкой на источники, близкие к кабмину. Прожиточный минимум (ПМ) - социально ориентированный экономический показатель, который предназначен для оценки уровня жизни населения, а также разработки и реализации социальных программ. В каждом регионе ПМ свой. Он рассчитывается ежеквартально на основании минимальной потребительской корзины и может повышаться или понижаться в зависимости от колебания цен. Размер общероссийского ПМ определяется кабмином с той же периодичностью, на сегодняшний день он составляет 12 392 рубля для трудоспособного населения. По состоянию на начало 2020 года в России проживало 18,5 млн россиян, чьи доходы были меньше этой суммы.

По замыслу правительства в ближайшее время субъектам Федерации запретят снижать свой региональный прожиточный минимум - даже если потребительская корзина подешевеет. Такая инициатива обсуждалась на совещании у вице-премьера Татьяны Голиковой, соответствующий пункт планируется внести в законопроект об определении величины ПМ, сообщили источники "Известий". Запрет будет действовать в том случае, если по расчетам размер нового минимума окажется меньше, чем ставка, установленная в предыдущем году.

При этом снижение прожиточного минимума - довольно частая практика.

Кроме того, правительство обсуждает корректировки в методику расчета прожиточного минимума. Предполагается, что его величина в целом по России будет определяться на основе базового набора продуктов, в то время как для субъектов будет установлен специальный коэффициент. Он будет основан на соотношении величины федерального ПМ (в размере 42,5%) и медианного дохода в каждом отдельном регионе. Пересмотр подходов к определению величины прожиточного минимума, а также МРОТ, будет происходить раз в пять лет.

Запрет на сокращение прожиточного минимума, а значит, и МРОТ, который приравнен к нему, вряд ли поможет победить бедность или значительно улучшить качество жизни россиян, скептичен глава Центра конъюнктурных исследований НИУ ВШЭ Георгий Остапкович. Ведь стоимость потребительской корзины снижается не так часто и незначительно, в пределах 150-200 рублей, отметил он. Впрочем, у нововведения будет позитивный эффект с психологической точки зрения: понижение прожиточного минимума население всегда воспринимает крайне негативно, резюмировал эксперт.