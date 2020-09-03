Чистый приток средств в ПИФы превысил 19 млрд руб.

3 сентября. FINMARKET.RU - Последний месяц лета оказался весьма жарким для индустрии коллективных инвестиций. Согласно данным Investfunds, по итогам августа чистыйсредств в российские паевые фонды превысил 19,2 млрд руб. Это более чем на 3 млрд руб. выше показателя июля и вдвое выше результата прошлого года. Больший объем средств в фонды поступал лишь 4 раза - в ноябре и декабре прошлого года (20,2 млрд и 32 млрд руб.), а также в январе и феврале этого года (26 млрд и 29 млрд руб.).

Август стал пятым месяцем подряд, когда фонды фиксировали чистый приток, составивший почти 67 млрд руб. По итогам месяца стоимость чистых активов фондов обновила максимум, достигнув 586 млрд руб., пишет "Коммерсант"

Многие участники рынка отмечают рост продаж ПИФов через отделения банков. А отличительной особенностью августа участники рынка называют заметное увеличение спроса на рисковые категории фондов.

По оценкам "Ъ", основанным на данных Investfunds, чистый приток средств в фонды акций составил в минувшем месяце 3,8 млрд руб., вдвое превысив показатель июля. В 1,5 раза вырос спрос на фонды фондов - до 2,6 млрд руб., против 1,7 млрд руб. в июле. Основной интерес в этой категории отмечается к фондам, ориентированным на вложения в драгоценные металлы и компании, их добывающие.

Спрос на консервативные облигационные фонды заметно снизился - с 10,8 млрд руб. в июле до 9 млрд руб. в августе. Ставки замедлили снижение, и зарабатывающие на курсовом росте инвесторы это сразу заметили.

Одновременно продолжает расти популярность биржевых фондов. Если в июле на данный тип фондов приходилось только 19% всех привлечений в розничные фонды, то в августе показатель вырос до 27% и достиг 5 млрд руб.

По данным Investfunds, с начала года было открыто 10 фондов такого типа, 6 из которых было открыто в летние месяцы. С начала года чистые активы таких фондов выросли более чем в 2 раза и достигли 44 млрд руб.

В ближайшие месяцы участники рынка ждут дальнейшего усиления роли банков в привлечении инвесторов в