С продажи б/у вещей на электронных платформах будут брать налоги

3 сентября. FINMARKET.RU - Продажа подержанных вещей от одного человека к другому подлежит налогообложению на общих основаниях по ставке 13%, указало Министерство финансов. При этом обязанность по начислению и уплате налога возлагается на продавца товара. НДФЛ наб/у вещей может принести бюджету около 80 млрд рублей в год. Эксперты уверены, что главным результатом попыток государства собиратьс доходов от продажи подержанных вещей станет бегство с онлайн-платформ значительного числа пользователей, пишут "Ведомости".

"Законодательство о налогах и сборах не возлагает на электронные платформы и социальные сети, с использованием которых пользователи продают имущество, функции налоговых агентов, — пояснили "Ведомостям" в Минфине. — Поэтому такие платформы и социальные сети уплачивать налог из средств пользователей не могут". Такие требования уже содержатся в Налоговом кодексе, напоминают в ФНС. "Физические лица при получении доходов от продажи имущества, принадлежащего им на праве собственности менее предельного установленного срока, производят исчисление и уплату налога на доходы физических лиц с таких доходов самостоятельно", – отметили в ведомстве.

Сейчас продажи в сегменте c2c (от человека к человеку) интенсивно растут. За два года их количество увеличилось почти вдвое – с 90 млн сделок на 295 млрд руб. в 2017 г. до 177 млн сделок на 568 млрд руб. в 2019 г., говорится в совместном исследовании Data Insight и Avito. Причем в 60% случаев продается вещь, уже бывшая в употреблении. Еще 29% продавцов предлагают новые или не подошедшие им вещи. Остальное приходится на хендмейд, коллекционные и антикварные товары, животных и растения, сказано в исследовании.

Но онлайн-платформы и соцсети налоги с пользователей не собирают. В итоге по факту такие сделки налогами не облагаются. При этом основная масса пользователей с небольшими продажами не платит налоги, отмечают эксперты, мнение которых приводят "Ведомости".

Скорее всего, дело в небольших объемах сделок, полагают они. "Сейчас налог достаточно успешно взимается при продаже автомобилей и недвижимости – отработана система контроля, суммы сделок и налога достаточны, чтобы это было привлекательно для государства, – считает партнер юридической фирмы "Рустам Курмаев и партнеры" Дмитрий Клеточкин. – Отслеживать микротранзакции на Avito государство вряд ли будет, администрирование налога будет больше походить на ловлю блох и вряд ли принесет экономический эффект".

Однако доход от налогообложения таких сделок возможен. "Если предположить, что со всех сделок за 2019 г. на сумму 586 млрд руб. продавцы должны оплатить НДФЛ, сумма налогов могла бы составить более 76 млрд руб.", – подсчитал адвокат практики налоговых споров МЭФ PKF Павел Желновод.

"Согласно Налоговому кодексу, при продаже имущества (кроме недвижимости) со сроком владения более трех лет налог не уплачивается, – напоминают в Минфине. – Кроме того, налогоплательщики имеют право на имущественный налоговый вычет в размере 250 000 руб. за налоговый период".

Эксперты уверены, что главным результатом попыток государства собирать налог с доходов от продажи подержанных вещей станет бегство с онлайн-платформ значительного числа пользователей. Сегодня существует большое количество онлайн-чатов и средств коммуникации, которые позволяют продавцу и покупателю легко договориться напрямую, отмечают эксперты.