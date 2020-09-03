За год оплата покупок через СБП достигла полумиллиарда

3 сентября. FINMARKET.RU -впервые раскрыл статистику по оплатам товаров и услуг через систему быстрых платежей (СБП). За год работы механизма россияне провели более 110 тыс. переводов в пользу юрлиц (C2B-платежи), оплачивая товары и услуги, на сумму свыше 500 млн рублей, сообщили "Известиям" в регуляторе.

Функционал оплаты по QR-коду появился в1 сентября 2019 года. С этого момента в системе зарегистрировалось более 25 тыс. компаний и ИП, сообщили в Банке России. Стабильному увеличению показателей способствуют популяризация и удобство этого вида платежа, а также возможность для продавцов сократить свои издержки на комиссиях за прием платежей, подчеркнули в ЦБ. По ожиданиям Банка России, рост C2B-трансакций продолжится и в следующем году.

В крупнейших банках "Известиям" подтвердили, чтотоваров и услуг через СБП стремительно набирает обороты. Количество ежемесячных платежей по QR-кодам в июле по сравнению с январем увеличилось в 17 раз, при этом средний чек вырос в 27 раз - до 2 тыс. рублей, подсчитала директор по развитию Делобанка (группа СКБ-банка) Ирина Кузьмина.

Каждый месяц объемы операций в пользу юрлиц в СБП растут на 50-60%, оценили для "Известий" в Промсвязьбанке. Там отметили, что сильным стимулом для развития этого сервиса стал период самоизоляции, когда ритейлеры начали массово интересоваться приемом платежей по QR-кодам и активнее подключали этот сервис.

Вместе с тем пандемия замедлила подключение к оплате по QR-коду новых банков. Сейчас торговые точки к сервису подключают только 15 кредитных организаций, следует из данных на официальном портале системы.

СБП особенно выгодна небольшим торговым точкам, поскольку комиссия за прием безналичных платежей в системе в разы ниже, чем эквайринг при оплате картой (0,4-0,7% против 1,2-3%). Тем не менее по сравнению с 6 млн МСП, которые действуют в России, - 25 тыс. компаний, подключивших оплату по QR-коду, - это немного, считает вице-президент Ассоциации банков России Алексей Войлуков. По его словам, с учетом неограниченных финансовых и регуляторных возможностей ЦБ итоги первого года довольно скромные.

Так, общая сумма платежей за товары и услуги по банковским картам за год (с апреля 2019 г. по март 2020 г. - последние доступные данные ЦБ) составила порядка 27,5 трлн рублей, рассказал инвестиционный стратег "БКС Премьер" Александр Бахтин. Таким образом, доля СБП пока менее 1%. Тем не менее, по словам эксперта, для кардинально новой технологии, непривычной для россиян, результаты говорят о высоком потенциале механизма. В дальнейшем он будет развиваться за счет низкой ставки комиссии.