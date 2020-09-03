Торговлю могут избавить от советских рудиментов

3 сентября. FINMARKET.RU - Минпромторг предложил отменить книги жалоб, а также разрешить фотографировать любые товары, кроме книг. Эти инициативы содержатся в проекте постановления правительства, опубликованном ведомством для общественного обсуждения, пишет "Российская газета".

Предлагается отменить требование об обязательном наличии у продавцов книги жалоб и предложений как рудимента, не соответствующего требованиям времени. "Это наследие советской плановой экономики. Она многие годы сохранялась как анахронизм на современном потребительском рынке. Однако существовала в последние годы формально, давно утратив полезную функцию действенной коммуникации между покупателем и продавцом, которая когда-то у нее действительно была. Те жалобы и предложения, которые мы привыкли писать в такие книги в советские годы, в современной реальности не имеют для торговли юридических последствий", - отмечают в Минпромторге.

Кроме того, в документе предлагается не ограничивать права потребителей на поиск и получение информации в любых формах из любых источников, в том числе путем фотографирования. Исключение составят только книги и другая печатная продукция - для защиты правообладателей, пишет "РГ". "Прежними правилами не был урегулирован вопрос фотосъемки потребителями в торговом зале. Это могло создавать конфликт с персоналом тех предприятий, в которых сама товарная выкладка носит характер "ноу-хау", интеллектуальной собственности или коммерческой тайны", - указывают в минпромторге.

Там также подчеркивают, что в случае с печатными изданиями речь идет не о запрете фотографировать обложки или общий вид витрины, а именно о содержательной части. "В связи с развитием современных технологий нередко возникают ситуации, когда покупатели вместо того, чтобы купить книгу (в основном научную и учебную литературу), просто фотографируют нужные страницы", - объясняют в ведомстве.